Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου «Gas Husky» βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα, περίπου 50 ναυτικά μίλια ανατολικά της παραθαλάσσιας πόλης Μπιάλα, στη Βουλγαρία, ανακοίνωσε την Τρίτη το βουλγαρικό Υπουργείο Άμυνας.
Βυθίστηκε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα - Διασώθηκαν και τα 19 μέλη του πληρώματος
Το «Gas Husky» βυθίστηκε περίπου 50 ναυτικά μίλια από τις βουλγαρικές ακτές. Τα μέλη του πληρώματος, όλοι υπήκοοι Φιλιππίνων, είναι καλά στην υγεία τους.
Και τα 19 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από μονάδες της Βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας και είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο περιφερειάρχης της Βάρνας, Μάριο Σμάρκοφ. Τα μέλη του πληρώματος, υπήκοοι Φιλιππίνων, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο «Cougar» στην αεροπορική βάση «Τσάικα» στη Βάρνα. Ο Σμάρκοφ ανέφερε ότι τους εξασφαλίστηκε στέγαση και ότι επικοινώνησε με τον πλοιοκτήτη.
Ο ταγματάρχης Μαρίν Τάσκοφ, διοικητής του πληρώματος του ελικοπτέρου «Cougar» που συμμετείχε στη διάσωση, δήλωσε ότι οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν αρχικά σε σωσίβια λέμβο που έφεραν οι διασώστες. Η επιχείρηση διεξήχθη με τον ίδιο τρόπο όπως η διάσωση του δωδεκαμελούς πληρώματος του φορτηγού πλοίου «Betul 8» τη Δευτέρα.
Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της Τρίτης συμμετείχε επίσης αεροσκάφος Su-25 της Βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Μπάλτσικ και πραγματοποίησε εναέρια αναγνώριση της περιοχής.
Το «Gas Husky» εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη. Στις 8:02 το πρωί της Τρίτης, ώρα Βουλγαρίας, ενεργοποιήθηκε η σημαδούρα έκτακτης ανάγκης του, εκπέμποντας σήμα που υποδείκνυε ότι το πλοίο είχε βυθιστεί.
Σε περιστατικό τη Δευτέρα, φορτηγό πλοίο υπό σημαία Σομαλίας εξέπεμψε σήμα κινδύνου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Και τα 12 μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά με πλοία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας. Ορισμένα βυθίστηκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ναυτικοί. Τα πλοία δέχθηκαν επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες πληροφορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται. Οι βουλγαρικές αρχές έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, αλλά ότι η λογική οδηγεί στη Ρωσία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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