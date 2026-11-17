Ο συνήγορος της μητέρας, Άγγελος Ιωάννου, υποστήριξε ότι ο Στυλιανός δεν πήγαινε νηστικός στο σχολείο. Η μάρτυρας απάντησε ότι το παιδί τής είχε αναφέρει αρκετές φορές πως δεν είχε φάει το προηγούμενο βράδυ. Για το μπάνιο, είπε ότι, από τις φορές που τον έβλεπε, εκείνος της είχε αναφέρει μόνο μία φορά ότι είχε κάνει μπάνιο, παρουσιάζοντάς το ως κάτι πρωτόγνωρο. Ο κ. Ιωάννου υποστήριξε ότι οι καταγραφές της μάρτυρα για το θέμα περιείχαν αντίφαση και ότι ο Στυλιανός έκανε μπάνιο γενικά, αλλά εκείνη επέμεινε στη δική της εκδοχή.

Ερωτηθείσα σε τι βασιζόταν η αναφορά της ότι τα παιδιά της μητέρας ήταν μόνιμα ακάθαρτα, η μάρτυρας είπε ότι είχε δει τον Στυλιανό, την αδελφή του και τον μικρό αδελφό του ακάθαρτους. «Ήταν η δική μου εμπειρία», ανέφερε. Ο κ. Ιωάννου είπε ότι η μητέρα φρόντιζε τα παιδιά της, ενώ η μάρτυρας απάντησε πως η θέση της ήταν ότι ο Στυλιανός ήταν αφρόντιστος.

Η μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι θυμόταν τη μητέρα να ταΐζει το βρέφος της με ζαχαρούχο γάλα και να λέει, όταν τη ρώτησαν γιατί, ότι δεν είχε χρήματα για να αγοράσει φόρμουλα. Ο κ. Ιωάννου υποστήριξε ότι επρόκειτο για φόρμουλα και όχι για ζαχαρούχο γάλα, με τη μάρτυρα να επιμένει.

Για περιστατικό του Μαΐου, η Ν.Π. είπε ότι ο Στυλιανός έφτασε στο σχολείο πριν προλάβουν να τηλεφωνήσουν στην Αστυνομία και ότι η κοινωνική λειτουργός έφτασε δύο ώρες αργότερα. Διαφώνησε με την εισήγηση ότι τον είχε μεταφέρει στο σχολείο η μητέρα του. Ανέφερε πως η μητέρα είχε πει ότι ο Στυλιανός δεν πήγε σπίτι και ότι, σύμφωνα με μαρτυρία του παιδιού, εκείνος περπάτησε τη νύχτα μέσα στις λαξιές για να φτάσει στο σχολείο.

Κατά την αντεξέταση από τον συνήγορο της τρίτης κατηγορούμενης, Βίκτωρα Ακάμα, η μάρτυρας επέμεινε ότι ο δάσκαλος του Στυλιανού τής είχε αναφέρει πως ο ανήλικος δεν έκανε τα μαθήματά του. Σε ερώτηση αν ενημέρωσε γραπτώς την ομάδα άμεσης πρόληψης για όσα γνώριζε, απάντησε ότι είχε ενημερώσει την ομάδα βίας και πρόληψης του σχολείου και τον διευθυντή, όπως προέβλεπαν οι κανονισμοί. Απέρριψε την εισήγηση ότι δεν είχε ενημερώσει την ομάδα πρόληψης και είπε ότι ενημέρωνε τους αρμόδιους φορείς του σχολείου όποτε χρειαζόταν. Διευκρίνισε, ακόμη, ότι η πολυθεματική συνάντηση του Δεκεμβρίου έγινε πριν από το περιστατικό με το κολάνι.

Ο κ. Ακάμας υποστήριξε ότι η μάρτυρας δεν είχε συζητήσει με την τρίτη κατηγορούμενη τις υποψίες της για ενδεχόμενη οικογενειακή βία. Εκείνη απάντησε ότι είχε μιλήσει με λειτουργό του Γραφείου Ευημερίας πριν από την έναρξη της πολυθεματικής συνάντησης. Ο συνήγορος ανέφερε ακόμη ότι η κατηγορούμενη είχε επισκεφθεί πολλές φορές το σπίτι του Στυλιανού χωρίς να διαπιστώσει έλλειψη φαγητού και ότι είχε επισκεφθεί τη μάντρα, χωρίς να διαπιστωθεί ότι ο Στυλιανός εργαζόταν εκεί. Η μάρτυρας απάντησε ότι είχε αναφέρει μόνο όσα της είχε πει το παιδί.

Σε ερώτηση για την επίσκεψή της στο γραφείο της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενας Κωνσταντίνου, η μάρτυρας είπε ότι κλήθηκε να διαβάσει την κατάθεσή της, καθώς πλησίαζε η ημέρα που θα κατέθετε, και ότι αντιλαμβανόταν πως σκοπός ήταν να προετοιμαστεί για τις ερωτήσεις. Ανέφερε ότι η κ. Κωνσταντίνου τής έθεσε μία ή δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με τις βρισιές που είχε δεχθεί ο Στυλιανός και την εμφάνισή του. Απέρριψε τον ισχυρισμό ότι όσα πρόσθεσε στο δικαστήριο πέραν της κατάθεσής της έγιναν κατόπιν παρότρυνσης εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι η συνοδός του Στυλιανού δεν επιβεβαίωνε πως η μάρτυρας είχε δει σημάδια στην πλάτη του, τα οποία φέρονται να προκλήθηκαν από περιστατικό βίας με το κολάνι. Υποστήριξε επίσης ότι ούτε ο δάσκαλος της τάξης ούτε ο δάσκαλος ειδικής εκπαίδευσης είχαν αναφέρει το συγκεκριμένο περιστατικό. Όταν ρωτήθηκε αν αναγνώριζε κάποιον από τους κατηγορουμένους ως τον λειτουργό που είχε επισκεφθεί το σχολείο, η μάρτυρας απάντησε ότι έβλεπε κάποιες γνώριμες φυσιογνωμίες, αλλά δεν γνώριζε ποιος ήταν.

Η Ν.Π. διαφώνησε με τον ισχυρισμό ότι δεν ευσταθούσε η αναφορά της πως κρατούσε σημειώσεις και στη συνέχεια τις κατέστρεψε. Είπε ότι αυτή ήταν πρακτική που εφάρμοζε και ότι τις κατέστρεψε επειδή περιείχαν προσωπικά δεδομένα. Σε εισήγηση ότι θα είχε καταγράψει στην έκθεση προόδου τυχόν περιστατικά βίας εναντίον του Στυλιανού, απάντησε ότι είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αυτά δεν είχαν καταγραφεί.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την Τετάρτη στις 11:00. Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου το 2019. Το Δικαστήριο εξετάζει πιθανές ευθύνες εντός της οικογένειας και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών. Κατηγορούμενοι είναι οι γονείς του ανηλίκου και κρατικοί λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ