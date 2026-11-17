Οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά την πιθανότητα το Ιράν να σχεδιάζει επίθεση με «βρόμικη βόμβα» στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση μετά από δημοσίευμα του CNN που επικαλούνταν εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.
Τραμπ: Εξετάζουμε σοβαρά τις πληροφορίες για πιθανή ιρανική επίθεση με «βρόμικη βόμβα» στην Ουάσιγκτον
Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε δημοσιογράφο μετά από δημοσίευμα του CNN που επικαλείται εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους.
Ο Τραμπ ένευσε όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν το Ιράν σχεδιάζει να πυροδοτήσει βρόμικη βόμβα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. «Το εξετάζουμε», είπε στους δημοσιογράφους στη Μανίλα.
Ερωτηθείς αν υπάρχει επικείμενη απειλή, απάντησε: «Λοιπόν, αν υπάρχει, θα πληρώσουν ένα τίμημα όπως καμία άλλη χώρα προηγουμένως».
Σε νέα ερώτηση για το αν έχει λόγο να πιστεύει ότι επίκειται επίθεση, ο Τραμπ είπε: «Ελπίζω όχι, αλλά το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, επειδή συμβαίνει να είναι τρελοί».
Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε τους ισχυρισμούς σε ανάρτηση στο X, χαρακτηρίζοντάς τους «αβάσιμους».
Το CNN, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως η Τεχεράνη αναπτύσσει σχέδια για πιθανή πυροδότηση βρόμικης βόμβας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.
Η βρόμικη βόμβα χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για να διασπείρει ραδιενεργό υλικό. Σε αντίθεση με ένα πυρηνικό όπλο, δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη, αλλά μπορεί να διασπείρει ραδιενεργή μόλυνση και να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση και δημόσια αναταραχή.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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