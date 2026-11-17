Υγειονομικοί δήλωσαν ότι πυρά του ισραηλινού στρατού σκότωσαν δύο ανθρώπους σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στην ανατολική Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα. Ένα από τα θύματα ήταν ο εξάχρονος Εγιάς ελ Νίμιμ.

Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν δυτικά του καταυλισμού της Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Στον νότο, δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους: ο ένας σε βομβαρδισμό νότια της Χαν Γιούνις και ο άλλος από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Τα κυριότερα νοσοκομεία που παρέλαβαν τις σορούς επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες.

Ο ισραηλινός στρατός, απαντώντας σε επικοινωνία του Γαλλικού Πρακτορείου, δήλωσε ότι έπληξε «πολλούς τρομοκράτες στις περιοχές αυτές», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Για τον θάνατο του εξάχρονου αγοριού, ανέφερε ότι δεν έχει «γνώση ενός τέτοιου συμβάντος».

Κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο του 2025 σταμάτησε τις κυριότερες εχθροπραξίες στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να τερματίσει τις ισραηλινές επιθέσεις ή να εξασφαλίσει τον αφοπλισμό της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Οι αρχές υγείας της Γάζας αναφέρουν ότι τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, θρηνεί τον θάνατο επτά στρατιωτών και ενός πολίτη.

Οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 74.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη στρατιωτική εκστρατεία που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Γάζα. Η εκστρατεία ξεκίνησε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ