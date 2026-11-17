Οι αρχές του Ομάν απομάκρυναν 24 ναυτικούς από το δεξαμενόπλοιο Tara Gas, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου δύο ναυτικά μίλια από τη χερσόνησο Μουσαντάμ, στα Στενά του Ορμούζ.
Ομάν: Διασώθηκαν 24 ναυτικοί από φλεγόμενο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Οι αρχές του Ομάν απομάκρυναν 24 Ινδούς ναυτικούς από το Tara Gas, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου.
Το Tara Gas είναι δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου, με σημαία Παναμά, και όλα τα μέλη του πληρώματός του είναι Ινδοί. Η ινδική πρεσβεία στο Ομάν ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση στην περιοχή συνεχίζεται για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδίκασε την επίθεση εναντίον του πλοίου και ευχαρίστησε τις αρχές του Ομάν για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του πληρώματος.
Νωρίτερα σήμερα, το Reuters μετέδωσε ότι το Tara Gas επλήγη δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες, ενώ βρισκόταν περίπου επτά ναυτικά μίλια από το λιμάνι Χασάμπ, στον ομανικό θύλακα βόρεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ περνούσε περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία στοχοποιεί συχνά πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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