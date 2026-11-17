Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι την περασμένη Κυριακή συνελήφθη ένας εκ των δύο καταζητούμενων προσώπων, ο οποίος, με βάση τις πληροφορίες της ΔΑΟΕ, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται κατά πόσο ο Ελληνοκύπριος καταζητούμενος ήταν το πρόσωπο που ανέθεσε τη «δουλειά» σε άλλα πρόσωπα στην Κύπρο, δηλαδή το συμβόλαιο θανάτου. Πρόκειται για πρώην αστυνομικό ο οποίος εδώ και μερικούς μήνες βρίσκεται στο Ντουμπάι. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολουθείται εδώ και καιρό, ενώ παράλληλα εξετάζεται και ενδεχόμενη διασύνδεσή του και με άλλες υποθέσεις στην Κύπρο καθώς και συνεργασία του με άλλο πρόσωπο που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος για άλλες σοβαρές υποθέσεις.

Ο καταζητούμενος, μετά τη σύλληψή του, κρατείται από τις διωκτικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και η κυπριακή Αστυνομία είχε ενημερωθεί σχετικά για τη σύλληψή του. Ο ίδιος ταξίδευε από το Ντουμπάι με προορισμό την Κύπρο. Η Αστυνομία είναι σε επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ προκειμένου τα διευθετηθεί η παράδοσή του, ώστε να ανακριθεί σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση για σχεδιαζόμενη δολοφονία του Γιώργου Ξιούρουππα.

Σε ό,τι αφορά τους τέσσερις υπόπτους ηλικίας 32, 36, 48 και 70 ετών οι οποίοι τελούν υπό κράτηση από την περασμένη βδομάδα, οι ανακριτές της ΔΑΟΕ συνεχίζουν τις έρευνες και τις ανακρίσεις τους, ενώ παράλληλα αναζητούνται και πρόσθετα στοιχεία.

Σε σχέση με το συμβόλαιο θανάτου και τις πληροφορίες ότι η συμφωνία προέβλεπε €800.000 για τη δουλειά και ότι η προκαταβολή αφορούσε το 50% του ποσού, εξετάζεται κατά πόσο καταβλήθηκε μέρος του ποσού. Διερευνάται επίσης, εάν καταβλήθηκε τέτοιο ποσό, από τον λογαριασμού ποιου προσώπου έγινε το έμβασμα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωποκράτησης των τεσσάρων υπόπτων, στις 26/10/2026 λήφθηκε πληροφορία από την Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για εγκληματική ενέργεια εναντίον του Γεώργιου Ξιούρουππα. Σύμφωνα με την πληροφορία στις 13/09/2026, ο παραπονούμενος, αφού ενημερώθηκε για πιθανή εγκληματική ενέργεια εναντίον του, εγκατέλειψε την οικία διαμονής του και μαζί με τη σύζυγό του έκλεισαν δωμάτιο σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο μεταβαίνοντας εκεί με άλλο αυτοκίνητο από αυτά που χρησιμοποιούν συνήθως. Σύμφωνα με την πληροφορία που λήφθηκε, την εγκληματική ενέργεια εναντίον του θα εκτελούσε ο 48χρονος ύποπτος. Η αρχική πληροφορία έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε όχημα που χρησιμοποιεί ο Ξιούρουππας και η εγκληματική ενέργεια θα γινόταν 48 ώρες μετά τη λήψη της εν λόγω πληροφορίας αλλά, λόγω παρουσίασης προβλήματος στον πυροκροτητή, δεν πραγματοποιήθηκε η ενέργεια. Το πρόσωπο που ανέλαβε τη «δουλειά» αποσύρθηκε από τη διενέργειά της.