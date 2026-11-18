Η συμμετοχή του Φειδία Παναγιώτου καταγράφεται σε ανάρτηση της ίδιας της ευρωομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την έναρξη των «Ημερών Μελέτης» (Study Days), οι οποίες φιλοξενούνται στην κυπριακή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο Κύπριος ευρωβουλευτής έλαβε μέρος στην εναρκτήρια συνεδρία, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Στην ίδια συνεδρία συμμετείχε και ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Γιάννης Λαούρης.

Παρόντες ήταν επίσης ο δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, αρχαιολόγος και διευθυντής του Φόρουμ Θρησκειών και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκκου, καθώς και ο δρ Ιωάννης Ηλιάδης, διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου και του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

Η Europe of Sovereign Nations συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2024 και αποτελεί μία από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις τάξεις της συμμετέχουν κόμματα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, με σημαντικότερη εκπροσώπηση εκείνη του γερμανικού AfD.

Σημειώνεται ότι ο Φειδίας Παναγιώτου δεν είναι μέλος της συγκεκριμένης πολιτικής ομάδας, καθώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει μη εγγεγραμμένος ευρωβουλευτής.

Στην ανάρτησή της, η ευρωομάδα χαρακτηρίζει την πρώτη ημέρα των εργασιών ως ένα εμπνευσμένο ξεκίνημα, με ενδιαφέρουσες πληροφορίες, νέες γνωριμίες και διαφορετικές οπτικές, σημειώνοντας ότι οι «Ημέρες Μελέτης» συνεχίζονται.

Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών / Europe of Sovereign Nations

Πρόκειται για πολιτική ομάδα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία κυριαρχεί το γερμανικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Στη συγκεκριμένη ευρω-ομάδα συμμετέχουν εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα από εννέα κράτη-μέλη.

Η ομάδα ιδρύθηκε στις 10 Ιουλίου 2024 και συγκεντρώνει εθνικιστικά, ευρωσκεπτικιστικά και ακροδεξιά κόμματα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ποια κόμματα συμμετέχουν;

Χώρα Κόμμα

Γερμανία AfD – Εναλλακτική για τη Γερμανία

Γαλλία Reconquête! – κόμμα του Ερίκ Ζεμούρ

Βουλγαρία Αναγέννηση (Vazrazhdane)

Πολωνία Konfederacja

Σλοβακία Republika

Τσεχία Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία (SPD)

Ουγγαρία Mi Hazánk – Πατρίδα μας

Λιθουανία Ένωση Λαού και Δικαιοσύνης

Ιταλία Futuro Nazionale – κόμμα του Ρομπέρτο Βανάτσι

Επικεφαλής της ομάδας είναι οι συμπρόεδροι Ρενέ Άουστ, από το γερμανικό AfD, και Στανίσλαβ Τίσκα, από την πολωνική Konfederacja.

Ποιες είναι οι πολιτικές τους θέσεις;

Η ομάδα υποστηρίζει:

Περιορισμό των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιστροφή αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη.

Αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και έλεγχο των συνόρων.

Αντίθεση σε βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Προστασία της εθνικής ταυτότητας και των παραδοσιακών κοινωνικών αξιών.

Επικριτική στάση απέναντι στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, με διαφοροποιήσεις μεταξύ των κομμάτων.

Είναι φιλορωσική ομάδα;

Αρκετά από τα κόμματα της ESN, ιδιαίτερα το γερμανικό AfD και η βουλγαρική Αναγέννηση, έχουν υποστηρίξει θέσεις ευνοϊκές για τη Μόσχα, όπως η άρση κυρώσεων, η αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων και ο περιορισμός της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα κόμματα της ομάδας ταυτόσημη στάση απέναντι στη Ρωσία. Ιδιαίτερα στην Πολωνία, υπάρχουν ισχυρές αντιρωσικές πολιτικές παραδόσεις.

Ποια είναι η σχέση τους με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή δεξιά;

Η ESN αποτελεί ξεχωριστή ομάδα από τους Πατριώτες για την Ευρώπη (Patriots for Europe), στους οποίους συμμετέχουν κόμματα όπως ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν.

Η δημιουργία της συνδέθηκε με την απομάκρυνση του AfD από την προηγούμενη ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του, έπειτα από αντιπαραθέσεις για δηλώσεις στελεχών του σχετικά με το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας.