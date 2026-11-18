Η παραγωγή διήρκεσε έξι εβδομάδες και τα γυρίσματα έγιναν σε περισσότερες από 35 τοποθεσίες στην ισπανική πρωτεύουσα. Διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο Χοσέ Λουίς Αλκάινε, επί χρόνια συνεργάτης του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία θα είναι κυρίως αγγλόφωνη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Τζεμάιμα Κέρκι, Μάρτον Τσόκας, Τζέικομπ Όφτερμπρο, Πίτερ Βάιβς και Αλέξι Γουάσερ.

Πρόκειται για την τρίτη παραγωγή του Αμερικανού σκηνοθέτη στην Ισπανία, μετά τα «Vicky Cristina Barcelona» (2008) και «Rifkin's Festival» (2020). Ο Άλεν έχει περιγράψει τη νέα ταινία ως «μια κωμωδία με ρομαντισμό, ίντριγκα και απιστία».

Η ταινία δεν έχει ακόμη επίσημο τίτλο. Όπως αναφέρει το World of Reel, η λέξη «Μαδρίτη» αναμένεται να περιληφθεί στην τελική ονομασία, λόγω των όρων της δημόσιας χρηματοδότησης. Προς το παρόν χρησιμοποιείται ο προσωρινός τίτλος «WASP 2026». Το μοντάζ και η επεξεργασία θα γίνουν μεταξύ Μαδρίτης και Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, η κόρη του Μπεσέτ μοιράστηκε στο Instagram μια σπάνια οικογενειακή στιγμή από το ταξίδι τους στη Μαδρίτη. Η 27χρονη φωτογραφήθηκε με τους γονείς της σε δείπνο με θαλασσινά. «Μπορείς να καταναλώσεις πολλά σε μια εβδομάδα», έγραψε στη λεζάντα ανάρτησης που περιλάμβανε επίσης εικόνες από έργα τέχνης και γεύματα κατά την παραμονή τους στην ισπανική πρωτεύουσα.

Ο Γούντι Άλεν γίνεται 91 ετών στις 30 Νοεμβρίου. Με τη νέα του ταινία, ο αριθμός των έργων του φτάνει τα 51.

Πηγή: ΚΥΠΕ