Οι δηλώσεις έγιναν μετά από διευρυμένη συνάντηση της Προέδρου του ΔΗΣΥ με εκπροσώπους της ΣΕΚ, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης μέλη της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, βουλευτές, μέλη του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου και των Ομάδων Παραγωγής Πολιτικής του κόμματος.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις, τις αναγκαίες αλλαγές και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Σε δηλώσεις της, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση μια πρόταση που δεν είναι ολοκληρωμένη, επισημαίνοντας την απουσία του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, τους οποίους χαρακτήρισε απαραίτητους για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Όπως σημείωσε, ο ΔΗΣΥ διεκδικεί μια ουσιαστική και δίκαιη μεταρρύθμιση, η οποία θα ενισχύει την επάρκεια των χαμηλών και μεσαίων συντάξεων και θα παρέχει κίνητρα για εργασία και καταβολή εισφορών, χωρίς να προβλέπει αύξηση των εισφορών ή του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ακόμη ότι η στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων αποτελεί ευθύνη του κράτους και δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή των εργαζομένων και συνταξιούχων της μεσαίας τάξης.

Παράλληλα, τόνισε ότι το συνταξιοδοτικό αφορά το σύνολο της κοινωνίας και απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις για τους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους, διατηρώντας τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των δημόσιων οικονομικών.

«Αντί της δημιουργίας εντυπώσεων, χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο και στέρεο συνταξιοδοτικό σύστημα για τις επόμενες δεκαετίες», κατέληξε η κ. Δημητρίου.