«Είχαμε μια εξαιρετική σχέση για πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό και πιστεύω ότι μπορούν να προκύψουν πολλά θαυμάσια πράγματα από αυτό ή τουλάχιστον να ξεκινήσουν. Νομίζω όμως ότι θα προκύψουν», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος στον Πούτιν.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, οι δύο ηγέτες καταγράφονται να ανταλλάσσουν χειραψία, ενώ ο Τραμπ φαίνεται να ψιθυρίζει σύντομα κάτι στον Πούτιν κατά την έναρξη της διμερούς τους συνάντησης. Σε άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό White House Rapid Response στην πλατφόρμα X, ο Τραμπ δείχνει προς τον Πούτιν και τον αποκαλεί «φίλο μου».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε δίωρη συνομιλία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, σημειώνοντας πως «έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το Συμβούλιο Εμπορίου, τη δημιουργία του οποίου συμφώνησε με τον Σι κατά τη σύνοδό τους στο Πεκίνο τον Μάιο, έχει συμβάλει στην εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Κατά την έναρξη συνάντησής τους στο περιθώριο της συνόδου APEC στην Κίνα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν πλέον μοιράσει τους δασμούς τους με «δίκαιο τρόπο».

Οι πρόεδροι της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Σι Τζινπίνγκ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, αναμένεται να πραγματοποιήσουν σε λίγη ώρα ιστορική τριμερή συνάντηση στο πλαίσιο της συνόδου.