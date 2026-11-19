Όπως ανέφερε, σε αντίθεση με το 1945, σήμερα υπάρχουν περισσότερα κέντρα ισχύος και έντονη οικονομική αλληλεξάρτηση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιβολή αποφάσεων τριών δυνάμεων στον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με τον κ. Τσίκα, ο Τραμπ επιδιώκει μια διπλωματική επιτυχία μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Πούτιν επιζητεί αναγνώριση της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης, ενώ ο Σι θέλει να αναδείξει την Κίνα σε κέντρο διεθνών διαβουλεύσεων. Εκτίμησε ότι ουσιαστικό αποτέλεσμα της συνάντησης ενδέχεται να είναι η αποσαφήνιση των κόκκινων γραμμών κάθε πλευράς.

Ουκρανία, Ιράν και Ταϊβάν

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσπάθεια που ενδέχεται να καταβάλει ο Τραμπ ώστε η Κίνα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για συμφωνία με τις ΗΠΑ. Όπως εξήγησε, το Πεκίνο διαθέτει σημαντική επιρροή στην Τεχεράνη λόγω των ενεργειακών σχέσεών τους, ενώ ενδιαφέρεται για τη διατήρηση ανοικτών θαλάσσιων εμπορικών διαδρόμων. Για την Ταϊβάν σημείωσε ότι οποιαδήποτε παραχώρηση θα συναντούσε αντιδράσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Αναφορικά με την Ουκρανία, ο κ. Τσίκας, εκτίμησε ότι ο Πούτιν θα επιδιώξει συζήτηση για νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Υπογράμμισε, ωστόσο, τη δυσκολία επιβολής συμφωνίας χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων, οι οποίοι ενδέχεται να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση και στην επιτήρηση μιας ενδεχόμενης εκεχειρίας.

Οι επιπτώσεις για Κύπρο και Ελλάδα

Ο διεθνολόγος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν σταδιακή μείωση της παρουσίας τους στην Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, παραχωρώντας περισσότερες ευθύνες σε περιφερειακούς συμμάχους, όπως η Τουρκία, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία. Μια τέτοια αναδιάταξη, επισήμανε, θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα την Κύπρο και την Ελλάδα. Για το ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει διάλυσή του, αλλά ανακατανομή ευθυνών προς τους Ευρωπαίους. Τέλος, ο κ. Τσίκας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικά τα ζητήματα ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών, της τεχνητής νοημοσύνης και των σπάνιων γαιών, επισημαίνοντας ότι αποτελούν κρίσιμα πεδία ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ακούστε την παρέμβαση του Θεόδωρου Τσίκα στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΚΑΣ 19-11-2026