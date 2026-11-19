Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει εναλλάξει τις απειλές για κλιμάκωση της σύγκρουσης με δηλώσεις ότι θα μπορούσε να υπάρξει χαλάρωση των εχθροπραξιών, την ώρα που οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αντιπαράθεση γύρω από τις προσπάθειες επίλυσης της κρίσης.

«Έρχεται μια νέα χρονιά, και λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει μετά την 1η Ιανουαρίου. Αλλά είναι κακοί», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα, σύμφωνα με δηλώσεις που μεταδόθηκαν σήμερα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε για δημοσίευμα του CNN αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν σχεδιάζει να πυροδοτήσει «βρόμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον. Μια τέτοια βόμβα χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για τη διασπορά ραδιενεργού υλικού.

Ο Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο, απαντώντας «δεν νομίζω» όταν ρωτήθηκε αν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας θα πρέπει να ανησυχούν. Πρόσθεσε, ωστόσο, χωρίς να επεκταθεί, ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν «επιδιώκει» να αποκτήσει βιολογικά ή χημικά όπλα.

«Υπάρχει ένδειξη ότι το Ιράν επιδιώκει [να αποκτήσει] αέρια, επιδιώκει [να αποκτήσει] βιολογικά [όπλα], επειδή τους κλείσαμε την πόρτα με τα πυρηνικά. Τα πυρηνικά είναι πολύ σκληρότερα. Και επιδιώκουν αέριο και... βιολογικά όπλα — δεν είναι ωραίο — και άλλα πράγματα», είπε ο Τραμπ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Εκπρόσωπός του είχε χαρακτηρίσει την Τρίτη το δημοσίευμα του CNN «αβάσιμο».

Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και χρόνια το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται. Ο Τραμπ επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για να δικαιολογήσει τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της χώρας τον Φεβρουάριο.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ισραήλ διαβίβασε στις ΗΠΑ, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών για ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω ανάπτυξης χημικών όπλων. Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και, σύμφωνα με το Reuters, υποστήριξε την επανάληψη κοινών αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Απαντώντας την Τετάρτη σε ερώτηση για το ρεπορτάζ του CNN, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως υπάρχει επικείμενη απειλή εναντίον της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΚΥΠΕ