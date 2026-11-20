Το προβληματικό τοπίο που κυριαρχεί σήμερα στο Συμβούλιο περιέγραψε η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου και εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ σε αυτό, Έλενα Χριστοδούλου, για να γνωστοποιήσει την πρόθεση του ΕΤΕΚ να ετοιμάσει υπόμνημα εισηγήσεων για νομοθετική αλλαγή αλλά και να καρπωθεί τη διαβεβαίωση βουλευτών για θωράκιση του Συμβουλίου μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις. Πάντως όλοι οι παρευρισκόμενοι, βουλευτές, ΕΤΕΚ, μέλη του Συμβουλίου και τεχνοκράτες υπουργείων, συμφώνησαν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταργηθεί το Συμβούλιο αλλά να ενισχυθεί νομοθετικά.

«Όταν έβλεπα διάφορα πράγματα»

«Πέρασε από το μυαλό μου και η κατάργηση του Συμβουλίου, όταν έβλεπα διάφορα πράγματα», παραδέχθηκε η κα Χριστοδούλου. «Αλλά, όπως είναι σήμερα τα τοπικά μας σχέδια, που δεν καλύπτουν πάρα πολλές αναπτύξεις, δεν μπορεί να καταργηθεί. Εξάλλου πάρα πολλές χώρες εχουν Συμβούλια Παρεκκλίσεων, όπως η Μάλτα, ο Καναδάς και η Ιταλία», συμπλήρωσε. Ωστόσο ζήτησε να τεθούν όρια στις αποφάσεις και τη δικαιοδοσία του Συμβουλίου, όπως ισχύει και σε άλλες χώρες, από την άποψη ότι σε κάποιες περιπτώσεις αναπτύξεων πρέπει να μπει μία κόκκινη γραμμή, ότι «εδώ δεν κτίζετε ακόμα και αν πάτε και στο Συμβούλιο Παρεκκλίσεων!» Διευκρινίζοντας ότι δεν κάνει αναφορά στην υπόθεση της αυθαίρετης μονής στο Κάβο Γκρέκο, είπε ότι, για παράδειγμα, θα πρέπει να απαγορευτεί εξαρχής η δυνατότητα να κτίζει κάποιος παράνομα σε ζώνη προστασίας της παραλίας. «Θα πρέπει να κόβεται η φόρα εξαρχής», είπε χαρακτηριστικά.

Κίνητρα για ξενοδοχεία

Την ίδια ώρα η κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε σε ρόλο εκτέλεσης μίας τυπικής διαδικασίας από πλευράς μελών του Συμβουλίου, όταν το κράτος αποφασίζει να δίνει κίνητρα για την ανάπτυξη και επανεκκίνηση της οικονομίας. Εδώ αναφέρθηκε στην πρώτη της θητεία στο Συμβούλιο, όταν το κράτος έδωσε κίνητρα για ξενοδοχεία, τα περισσότερα στην επαρχία Αμμοχώστου, με αποτέλεσμα το Συμβούλιο να καλείται να νομιμοποιεί μαζικά παρεκκλίσεις, μεταξύ των οποίων και για ανάπτυξη που δεν ήταν ξενοδοχείο αλλά άλλαξε χρήση σε ξενοδοχείο. Ήταν μαζικές εγκρίσεις για τις οποίες ασκούσε, όπως είπε, κριτική η Ελεγκτική Υπηρεσία. «Πάρα πολλές παρεκκλίσεις ήταν εντελώς τυπική διαδικασία, ίσως και για να εισπράξουν λεφτά τα ταμεία του κράτους», τόνισε.

Διαιτητές των ΕΟΑ

Την ίδια ώρα ανέφερε ότι πολλές φορές το Συμβούλιο λειτουργεί σαν διαιτητής, όταν, για παράδειγμα, σε έναν Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ο διευθυντής αδειοδότησης είναι αρνητικός για μία αδειοδότηση, ενώ το Συμβούλιο (σ.σ. αιρετός πρόεδρος και 16 εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών) είναι θετικό.

Επίσης ενημέρωσε ότι το ΕΤΕΚ θα συγκαλέσει σύσκεψη με όλα τα άτομα που συμμετείχαν μέχρι σήμερα στο Συμβούλιο, για να ετοιμαστεί υπόμνημα τροποποίησης της Νομοθεσίας που διέπει το Συμβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα τεθούν και τα προσόντα των ατόμων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο αλλά και το μέχρι πού φτάνει το δικαίωμά τους να εκφράζουν μία εισήγηση.

Η υπόθεση της μονής

Όσον αφορά την υπόθεση της μονής στο Κάβο Γκρέκο, στη συζήτηση σχολιάστηκε η απουσία του οικείου δήμου, Αγίας Νάπας, αν και προσκλήθηκε. Στην τοποθέτησή του ο Σωτήρης Κτωρίδης, πρόεδρος του Συμβουλίου, είπε ότι βρίσκονται σε διαδικασία επανεξέτασης και δεν έχει τελεσιδικήσει κάτι, λόγω νέων δεδομένων από επιστολές και ενημέρωση της Μητρόπολης Κωνσταντίας για αλλαγές στα σχέδια. «Το να υπάρξει μια θετική εισήγηση, είτε για αυτή την αίτηση είτε άλλη, συνοδεύεται πάντα από όρους. Μπορεί μια ενδεχόμενη θετική εισήγηση, όταν επανεξεταστεί, να έχει ακόμα και όρο κατεδάφισης, μπορεί να υιοθετηθούν οι απόψεις του διευθυντή μίας Υπηρεσίας», είπε σε γενικές γραμμές.

«Αναπτύξεις που βγάζουν μάτι»

«Το να έρχεσαι να δίνεις καλυπτική άδεια στην παρανομία, που a priori γνώριζες ότι είναι παρανομία -και αυτό είναι ένα παράδειγμα από πολλά- δεν είναι αυτή η αποστολή που θα έπρεπε να έχει το ΣΥΜΕΠΑ, για να μην προκύπτουν δυσκολίες στις οποίες βρίσκεται σήμερα. Υπάρχουν αναπτύξεις που βγάζουν μάτι και η συγκεκριμένη είναι ένα μικρό δείγμα», είπε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού.

«Αυτός ο τόπος είναι πολύ μικρός για να τον τσιμεντώσουμε παντού. Και για το Κάβο Γκρέκο, δεν φτάνει που έχουμε τα εκτρώματα των Βάσεων και άλλα, ας μην πυροβολούμε και εμείς το πόδι μας, την ώρα που έχουμε επιλογές σε περιοχές που δεν είναι στην καρδιά των Natura. Και ουδόλως το ζήτημα σχετίζεται με το θρησκευτικό αίσθημα», ανέφερε επίσης.

Σε κεντροβαρή και σημαντική θέση εντός Natura 2000

Σύμφωνα με σημείωμα θέσεων που κατέθεσε στην Επιτροπή το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, το τεμάχιο, ιδιοκτησίας της Μητρόπολης Κωνσταντίνας, βρίσκεται στην τοποθεσία «Μαζερή του Κούκου», στον Δήμο Αγίας Νάπας. Η καθορισμένη χρήση γης στην περιοχή είναι Αξιόλογο Τοπίο Κάβο Γκρέκο (Ακτή και Περιοχή Προστασίας της Φύσης), ενώ το τεμάχιο χωροθέτησης εμπίπτει σε Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας-Τοπίο Κάβο Γκρέκο (Δα1-ΤΚΓ). Το τεμάχιο είναι περίκλειστο στο Κρατικό Δάσος Αγίας Νάπας και γειτνιάζει με το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο στα ανατολικά.

Επίσης, το τεμάχιο εμπίπτει στο Γνωστό Διάδρομο-Πέρασμα Διέλευσης Αποδημητικών Άγριων Πτηνών Κάβο Γκρέκο και στη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά Κάβο Γκρέκο. Εξάλλου το τεμάχιο βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κάβο Γκρέκο. Ως εκ τούτου, το τεμάχιο βρίσκεται σε κεντροβαρή και σημαντική θέση για τη συνεκτικότητα και την ακεραιότητα των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.