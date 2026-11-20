Παρότι η Σάντος κατάφερε να φύγει νικήτρια με 1-0 από την έδρα της Κοριτίμπα, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του επεισοδίου που εκτυλίχθηκε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.
Έχασε την ψυχραιμία του ο Νεϊμάρ και έβρισε οπαδούς: «Να πάτε στο διάολο, ηλίθιοι, στο διάολο!»
Ένταση και βαριές κουβέντες σημάδεψαν το φινάλε της αναμέτρησης της Σάντος με την Κοριτίμπα στη Βραζιλία, με τον Νεϊμάρ να ξεσπά εναντίον οπαδών της αντίπαλης ομάδας, αντιδρώντας στις αποδοκιμασίες και τα ειρωνικά σχόλια που δέχθηκε.
Ο 34χρονος Βραζιλιάνος αστέρας, την ώρα που αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, αντέδρασε έντονα στις προκλήσεις οπαδών της γηπεδούχου ομάδας. Γυρίζοντας προς την εξέδρα, άρχισε να ανταλλάσσει χαρακτηρισμούς με φιλάθλους, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και στον κίνδυνο υποβιβασμού που αντιμετωπίζει η Κοριτίμπα.
«Σταματήστε να λέτε ανοησίες! Να πάτε στον διάολο, ηλίθιοι! Θα πέσετε στη δεύτερη κατηγορία. Πρέπει να με σέβεστε!», φέρεται να φώναξε ο Νεϊμάρ, χρησιμοποιώντας και άλλες υβριστικές εκφράσεις.
Το ξέσπασμά του καταγράφηκε από κάμερες και κινητά τηλέφωνα, με το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στο στάδιο Κούτο Περέιρα, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.
Η Σάντος εξασφάλισε τη νίκη χάρη σε γκολ του Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα, γνωστού ως Γκαμπιγκόλ, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για συμμετοχή στο Κόπα Λιμπερταδόρες.
Com a vitória do Santos, Neymar falou bastante para alguém do Coritiba. #futebol #coritiba #santos #brasileirao https://t.co/vS945y17JS— ge (@geglobo) November 19, 2026
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