Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ιδιαίτερη στιγμή για την κοινότητα, καθώς το νέο ίδρυμα έρχεται να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄.

Στον χώρο θα φιλοξενούνται προσωπικά αντικείμενα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, μέσα από τα οποία οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τη ζωή, την πορεία και το έργο του, αλλά και την προσφορά του στην Εκκλησία και την κοινωνία.

Ξεχωριστή θέση στον χώρο κατέχει και η προτομή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, η οποία έχει τοποθετηθεί στο προαύλιο της εκκλησίας, αποτελώντας έναν ακόμη συμβολικό φόρο τιμής στην προσφορά και την παρουσία του. Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην τελετή προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα εγκαίνια, με την Τάλα να προετοιμάζεται να υποδεχθεί μια εκδήλωση με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Η σημερινή ημέρα αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για την κοινότητα, καθώς το νέο Ίδρυμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος μνήμης, αναφοράς και γνωριμίας των επόμενων γενεών με την προσωπικότητα και την παρακαταθήκη του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄.

Σημειώνεται πως τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα θα πραγματοποιηθούν στις 12:00 το μεσημέρι, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, τον οποίο ο ίδιος είχε ανοικοδομήσει κατά τη διάρκεια της αρχιεπισκοπίας του.

Την ίδια ημέρα θα τελεστούν και τα εγκαίνια του «Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄», το οποίο στεγάζεται κάτω από τον ναό και δημιουργείται με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου.