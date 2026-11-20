Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC ότι δεν κατάφερε να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά το ταξίδι του στην Ασία, καθώς είχε πάρα πολλές συναντήσεις. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι δύο τους θα συναντηθούν «κάποια στιγμή».
Θα κάνουμε αυτή τη συνάντηση κάποια στιγμή» - Νέο τετ α τετ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο NBC ότι δεν συναντήθηκε με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη κατά το ταξίδι του στην Ασία, καθώς είχε πάρα πολλές συναντήσεις.
«Η σχέση υπάρχει, όμως δεν συναντηθήκαμε», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του NBC News στην πλατφόρμα X.
«Υπήρχαν πάρα πολλές συναντήσεις… Δεν θα είχε λειτουργήσει… Θα κάνουμε αυτή τη συνάντηση κάποια στιγμή», πρόσθεσε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.