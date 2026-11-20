«Η σχέση υπάρχει, όμως δεν συναντηθήκαμε», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του NBC News στην πλατφόρμα X.

«Υπήρχαν πάρα πολλές συναντήσεις… Δεν θα είχε λειτουργήσει… Θα κάνουμε αυτή τη συνάντηση κάποια στιγμή», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ