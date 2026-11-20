Ο Ντένες εκτελέστηκε την Πέμπτη (19/11) στη φυλακή του Χάντσβιλ, στο Τέξας, με τη χορήγηση πεντοβαρβιτάλης, ουσίας που χρησιμοποιείται στις θανατηφόρες ενέσεις.

Σύμφωνα με το Associated Press, η διαδικασία διήρκεσε συνολικά 63 λεπτά, από τη στιγμή που ο 70χρονος τοποθετήθηκε και δέθηκε στο φορείο μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης.

Οι δυσκολίες με τις φλέβες και οι εκκλήσεις του 70χρονου

Το προσωπικό των φυλακών επιχείρησε επανειλημμένα να εντοπίσει κατάλληλες φλέβες για τη χορήγηση της θανατηφόρας ουσίας, χωρίς αρχικά να τα καταφέρει.

Τελικά, οι βελόνες τοποθετήθηκαν στο αριστερό πόδι και στην αριστερή πλευρά του λαιμού του κρατουμένου, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος των σωφρονιστικών αρχών, Αμάντα Ερνάντες.

Όταν άρχισε η χορήγηση της ουσίας, ο Ντένες διαμαρτυρήθηκε έντονα για πόνους. Σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, φώναζε ότι πονούσε στο δεξί του πόδι, περιγράφοντας έντονη κράμπα.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Πάρε με, Πατέρα. Μην με αφήνεις να υποφέρω έτσι», είπε κάποια στιγμή, απευθυνόμενος στον Θεό.

Ακολούθησαν δυνατοί αναστεναγμοί και ήχοι βαριάς αναπνοής, οι οποίοι σταδιακά εξασθένησαν.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 19:07, τοπική ώρα, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε ένα λεπτό αργότερα, στις 19:08.

«Αποτυχημένη εκτέλεση» καταγγέλλει ο πνευματικός του σύμβουλος

Ο αιδεσιμότατος Τζεφ Χουντ, πνευματικός σύμβουλος του Ντένες, ο οποίος βρισκόταν στον θάλαμο, χαρακτήρισε την εκτέλεση αποτυχημένη.

Μιλώντας στην Texas Tribune, υποστήριξε ότι ο 70χρονος θα έπρεπε να χάσει πολύ γρήγορα τις αισθήσεις του μετά τη χορήγηση της ουσίας, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συνέβη.

Αντίθετη ήταν η τοποθέτηση των σωφρονιστικών αρχών του Τέξας, οι οποίες υποστήριξαν ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η εκπρόσωπος Αμάντα Ερνάντες αναγνώρισε τις δυσκολίες εντοπισμού κατάλληλης φλέβας, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι ο κρατούμενος ενδέχεται να υπερέβαλλε στις εκδηλώσεις πόνου, σημειώνοντας ότι είχε αρχίσει να διαμαρτύρεται πριν από τη χορήγηση της ουσίας.

Η δολοφονία του εμπόρου διαμαντιών

Ο Ρεϊνάλντο Ντένες είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του εμπόρου διαμαντιών Γιάνος Σουτς, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο Χιούστον, τον Ιανουάριο του 1996.

Σύμφωνα με τα δικαστικά στοιχεία, ο Σουτς είχε πυροβοληθεί επανειλημμένα, ενώ κατά τη ληστεία τραυματίστηκε και ένας φρουρός ασφαλείας, ο οποίος επέζησε και αναγνώρισε τον Ντένες ως δράστη.

Από το γραφείο είχαν εξαφανιστεί διαμάντια αξίας περίπου 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων και μετρητά ύψους 200.000 δολαρίων, τα οποία δεν ανακτήθηκαν.

Ο Ντένες καταδικάστηκε το 1997, ενώ οι τελευταίες δικαστικές προσπάθειες για αναστολή της εκτέλεσής του απορρίφθηκαν.

Νέα συζήτηση για τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού για τις μεθόδους εκτέλεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Σεπτέμβριο, η θανατοποινίτισσα Κρίστα Πάικ επέζησε από δύο απόπειρες εκτέλεσης με πεντοβαρβιτάλη στο Τενεσί. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η ουσία ενδέχεται να μην εισήλθε σωστά στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στα χέρια της.

Ο Ντένες ήταν ο ένατος κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας το 2026.

Την ίδια ημέρα, στη Φλόριντα, εκτελέστηκε ο 71χρονος Τόμας Μίτσελ Όβερτον, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός ζευγαριού και του αγέννητου παιδιού τους το 1991.

Με την εκτέλεσή του, η Φλόριντα έφτασε τις 20 εκτελέσεις μέσα στο 2026, καταγράφοντας νέο ετήσιο ρεκόρ για την πολιτεία.