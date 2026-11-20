Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για την ταχύτητα με την οποία το Ιράν αποκαθιστά τις δυνατότητες παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και για τις προσπάθειες της Τεχεράνης να μεταφέρει κρίσιμες στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε υπόγειες τοποθεσίες, προκειμένου να τις προστατεύσει από μελλοντικά πλήγματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν ότι είναι προετοιμασμένες για έναν νέο γύρο στρατιωτικής αντιπαράθεσης, ενώ έχουν ενισχύσει την αμυντική τους ετοιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων.

Η ισραηλινή πλευρά φέρεται να προκρίνει μια κοινή επιχείρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει νέα στρατιωτική δράση και ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει.

Δυνατότητα αμερικανικής επίθεσης μέσα σε δύο έως τέσσερις ημέρες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτίμηση που μεταφέρουν οι πηγές του CBS, σύμφωνα με την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στρατιωτική επιχείρηση εντός δύο έως τεσσάρων ημερών από τη στιγμή που θα λάμβαναν σχετική εντολή.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την έναρξη μιας επιχείρησης μετά τη λήψη πολιτικής απόφασης και δεν σημαίνει ότι έχει ήδη καθοριστεί ημερομηνία επίθεσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς και σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις.

Οι επαφές των στρατιωτικών και των μυστικών υπηρεσιών

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει επίσης σειρά επαφών μεταξύ ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων.

Την Τετάρτη, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, συναντήθηκε στο Ισραήλ με ανώτατους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ και ο επικεφαλής της Μοσάντ Ρόμαν Γκόφμαν.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από τον ισραηλινό στρατό ως κοινή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CBS, ο επικεφαλής της Μοσάντ είχε επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιώντας επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ.

Τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ

Παρά τις στρατιωτικές προετοιμασίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις προθέσεις του.

Την Τετάρτη, μιλώντας στο Fox News, διαμήνυσε ότι επιθυμεί να τερματίσει τη σύγκρουση με το Ιράν, είτε μέσω συμφωνίας είτε με άλλον τρόπο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης.

Ωστόσο, την Πέμπτη, σε δηλώσεις του στο ισραηλινό Channel 12, ανέφερε ότι δεν βιάζεται να λάβει οποιαδήποτε απόφαση, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις θα αξιολογηθούν μετά την έναρξη του νέου έτους.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν ενδέχεται να επιδιώκει την ανάπτυξη χημικών ή βιολογικών όπλων, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες, παραλληλίζοντάς τες με τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί όπλων μαζικής καταστροφής στο Ιράκ, πριν από την εισβολή του 2003.

Το πολιτικό παρασκήνιο και οι απειλές της Τεχεράνης

Σύμφωνα με το CBS, οι σχεδιασμοί για ενδεχόμενη νέα επίθεση πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία τόσο για τον Νετανιάχου όσο και για τον Τραμπ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο απώλειας της εξουσίας, μετά τις πρόσφατες εκλογές στο Ισραήλ, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί αναμένεται να χάσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν εξακολουθεί να θέτει ως προϋπόθεση για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την αποδοχή πρόσθετων όρων.

Παράλληλα, Ιρανοί κυβερνητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι μια νέα αμερικανοϊσραηλινή επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα σε πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση.

Στους πιθανούς στόχους που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνονται αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο και υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών.

Το ενδεχόμενο νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης εξετάζεται ενώ συνεχίζονται οι ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Την Τρίτη, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγμα στη στρατηγικής σημασίας ιρανική νήσο Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο χαρακτήρισαν ενέργεια αυτοάμυνας ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επιβεβαιώσει ότι έχει ληφθεί απόφαση για νέα μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά του Ιράν.