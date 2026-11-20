Η εταιρεία εφάρμοσε το 2024 πρόγραμμα περιορισμού δαπανών για να μειώσει τις ζημιές της. Ωστόσο, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί έως τώρα «δεν επαρκούν πλέον», αναφέρει η επιστολή.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, η Lufthansa κατέγραφε κατά μέσο όρο μηνιαίες ζημιές 20 εκατομμυρίων ευρώ.

«Το έτος 2026 μας πήγε πίσω: ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κόστος των καυσίμων που παραμένει πολύ υψηλό, οι εννέα ημέρες απεργιακών κινητοποιήσεων και η ήδη πολύ υψηλή βάση κόστους μας έχουν επιδεινώσει την κατάσταση», σημειώνεται στην επιστολή.

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία σχεδιάζει να καταργήσει 1.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου. Ο αριθμός αντιστοιχεί περίπου στο 2,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της, που ανέρχεται σε περίπου 40.000 άτομα.

Η Lufthansa, στην οποία ανήκουν επίσης αεροπορικές εταιρείες όπως η Austrian, η Swiss και η Brussels Airlines, είχε ανακοινώσει πέρυσι σχέδια για περικοπή 4.000 θέσεων εργασίας σε ολόκληρο τον όμιλο έως το 2030, κυρίως σε διοικητικές θέσεις.

Δεν έγινε άμεσα σαφές αν οι περικοπές που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή περιλαμβάνονται σε εκείνο το σχέδιο ή αν πρόκειται για πρόσθετες περικοπές. Εκπρόσωπος της Lufthansa αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κύρια αεροπορική εταιρεία, ο ευρύτερος όμιλος διατηρεί καλή οικονομική κατάσταση. Τα κέρδη του αυξήθηκαν κατά 30% από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, χάρη στην αυξημένη ζήτηση για εισιτήρια υψηλότερης κατηγορίας σε δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων.

Ωστόσο, η απότομη αύξηση του κόστους καυσίμων από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν επιβαρύνει τον όμιλο. Το ετήσιο κόστος καυσίμων αναμένεται φέτος να είναι αυξημένο κατά δύο δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ