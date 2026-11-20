Την εξέταση των συγκεκριμένων καταγγελιών επιβεβαίωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Σκωτίας, Τζο Φάρελ, σε δηλώσεις της στο Sky News την Πέμπτη (19/11).

Όπως ανέφερε, η Police Scotland έχει λάβει πληροφορίες από διάφορες πλευρές και βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής τους, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

«Εξετάζουμε τις πληροφορίες που έχουμε λάβει και θα αποφασίσουμε ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν», δήλωσε.

Ερωτηθείσα συγκεκριμένα κατά πόσον οι πληροφορίες αφορούν πιθανή διακίνηση γυναικών στο Μπαλμόραλ, με εμπλοκή του Έπσταϊν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου, η Τζο Φάρελ επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για στοιχεία που έχουν περιέλθει στην κατοχή της αστυνομίας και εξετάζονται.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν όταν αυτό καταστεί δυνατό.

Οι επισκέψεις του Έπσταϊν στο βασιλικό κτήμα

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, την παρουσία του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Μπαλμόραλ το 1999, όταν ο Άντριου διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Αμερικανό χρηματιστή.

Φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιηθεί από τις αμερικανικές αρχές φαίνεται να απεικονίζουν τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ στο βασιλικό κτήμα, ενώ άλλες εικόνες παρουσιάζουν τον Άντριου μαζί με τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια κυνηγετικής εξόρμησης.

Η Μάξγουελ έχει καταδικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ρόλο της στη στρατολόγηση και σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών από τον Έπσταϊν.

Η αστυνομία της Σκωτίας είχε ανακοινώσει ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου ότι διεξάγει έρευνες σχετικά με τον χρόνο που πέρασαν οι τρεις τους στο Μπαλμόραλ, διευκρινίζοντας τότε ότι η διερεύνηση βρισκόταν σε πολύ αρχικό στάδιο.

Η νεότερη τοποθέτηση της αρχηγού της αστυνομίας αποτελεί την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση ότι στις πληροφορίες που εξετάζονται περιλαμβάνονται και καταγγελίες για διακίνηση γυναικών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι διαπιστώθηκε η διάπραξη σχετικού αδικήματος στο βασιλικό κτήμα.

Οι άλλες έρευνες για τον Άντριου

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με ξεχωριστή αστυνομική έρευνα, η οποία αφορά καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026 είχε συλληφθεί ως ύποπτος για την υπόθεση, έπειτα από πληροφορίες ότι ενδέχεται να είχε διαβιβάσει ευαίσθητα στοιχεία στον Έπσταϊν κατά τη θητεία του ως ειδικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Μετά την ανάκρισή του αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε αφαιρέσει από τον αδελφό του τους βασιλικούς τίτλους το 2025, εν μέσω των συνεχιζόμενων αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Παράλληλα, αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες στη Βρετανία εξετάζουν στοιχεία που προέκυψαν από τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας, η αξιολόγηση του υλικού αποτελεί σύνθετη διαδικασία, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στον εντοπισμό νέων πιθανών αδικημάτων, υπόπτων, θυμάτων ή μαρτύρων.