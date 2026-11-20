Ο επικεφαλής του κόμματος Yashar, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, προειδοποίησε την Παρασκευή (20/11) ότι δεν πρόκειται να αφήσει τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται επ' αόριστον.

Με δημόσια τοποθέτησή του, επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει κυβερνητικό σχήμα προς έγκριση στην Κνεσέτ, ακόμη και εάν δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση ευρύτερου συνασπισμού.

«Δεν σκοπεύω να χάσω χρόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, την κατάλληλη στιγμή, θα φέρει προς έγκριση μια νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία του.

Ο Άιζενκοτ διευκρίνισε ότι η απόφασή του δεν αποτελεί διαπραγματευτική απειλή, αλλά επιλογή που απορρέει από την ευθύνη που ανέλαβε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

לקראת ההחלטות שלפנינו. לפני שבת, מספר עדכונים ממני אליכם, אחיי ואחיותיי הישראלים: הבוקר היינו באזכרה של אחייני, סרן יוגב פזי ז"ל, שנפל לפני שנתיים בקרב בג'אבליה, 700 מטרים מהמקום שבו נפל בני גל ז"ל, לפני כמעט 3 שנים. דווקא שם, מתוך המקום הכואב והשקט של זכרו, נזכרתי בהודעות האלימות ובצעקות הצורמות שהופנו השבוע נגד נבחרי ציבור ששילמו את המחיר הכבד ביותר. כחלק ממשפחת השכול וכמי שבחר להיכנס לזירה הפוליטית, אין לי שום בקשה להנחות. מותר לבקר אותי ואת דרכי, וכך גם כל נבחר ציבור. אבל, ישנו גבול ברור בין ביקורת לגיטימית לבין ביזוי זיכרון הנופלים ושימוש בהם כמנוף לחץ רגשי ופוליטי. שליחת הודעות נאצה למשפחות שכולות ואמירות דוגמת "הבן שלך היה מתבייש בך" הן מחוץ לתחום הראוי, האנושי והמכבד. השיח בינינו נמצא בעיניי בלב ליבת דמותנו ונפשנו כחברה. ראוי ונכון שראש הממשלה היוצא ישמיע את קולו בעניין. עלינו לבלום את השיח הרעיל הזה שתופס אחיזה בקרבנו ומשחית חלקות טובות. לפני כל עדכון פוליטי, אני מבקש שכולנו נידרש לנושא ונתייחס אליו בחרדת קודש. זו המשמעות, בין היתר, של "להיות ראויים". נמשיך לעשות הכל כדי שנהיה. נפגשתי השבוע עם שותפיי, ראשי מפלגות השינוי והתיקון, כולם יחד וגם בנפרד, על מנת לדון בדרכים להקמת ממשלה חדשה ובמהלכים החשובים שבוצעו בכנסת. בשבוע החולף, מינינו יושבי ראש לוועדות המפתח בכנסת ומינינו יושב ראש חדש, חבר הכנסת מתן כהנא. התחלנו לקדם חקיקה חשובה וסיכמנו שבימים הקרובים נביא לאישור את מינוי השופט אלרון לתפקיד מבקר המדינה – איש ראוי, נטול פניות וכשיר מעל לכל ספק לתפקיד הרגיש והקריטי כל כך למנהל התקין ולדמוקרטיה מתפקדת. אחיי ואחיותיי הישראלים, יש וחובה לומר את הדברים בישירות ובבהירות: אנו מצויים באזור מסוכן מאוד. אזור בו ראש הממשלה היוצא מתנהל בדרכים שלא הכרנו בעבר. זו אינה הפחדה, אלא תיאור של המציאות. נדרשת מאיתנו מידה רבה של זהירות ואחריות. כל אחד מראשי מפלגות התיקון והשינוי נחשף בעבר לחלקים מהתנהלותו, כל אחד בתפקידים ובשלבים שונים. אבל מלוא העוצמה של ההתנהלות הזו, כפי שהיא מתבצעת הלכה למעשה בימים אלו, נגלית במלואה רק בימים אלה ממש. החברה הישראלית, הדמוקרטיה שלנו וגם מקומנו ומצבנו בזירה הבינלאומית מתקרבים לנקודת אל-חזור. הדרך ממסע דה-לגיטימציה אלים נגד 21 אחוז מהאוכלוסייה ותיוגם כ"תומכי טרור" עד לאלימות ממשית – עלולה להיות קצרה גם היא. הכתובת על הקיר. העובדה שאינטרסים מבצעיים ולו"ז מבצעי מעורבבים עם אינטרסים פוליטיים ולו"ז פוליטי, ושהדבר נורמל לחלוטין, היא בלתי מתקבלת על הדעת - טירוף וסיכון. העובדה שבעת רגישה זו, ההחלטות עודן מתקבלות על ידי ממשלה ש-74 חברי כנסת הביעו בה את אי-אמונם, היא לא תקינה ולא דמוקרטית. יש לי אמון בשותפיי, ואני רואה חשיבות גדולה במעורבותם ושותפותם בהליך הרכבת הממשלה. אנו פועלים יחד ובתיאום על מנת להביא לפריצת דרך בצירים שעל הפרק ולמצות את האפשרויות. אני מבין כמובן את התסכול של רבים מכך שמדובר בתהליך שנמשך. אך עבור יציבות הממשלה הבאה והתמיכה הציבורית בה, קריטי שנבדוק ברצינות את כל האפשרויות שעל הפרק. האתגר אינו להביא ממשלה להצבעה בכנסת. האתגר הוא להביא ממשלה שתקבל מנדט מהעם, תהיה יציבה לאורך זמן ותביא לביטחון ולשינוי הנדרש כל כך לישראל. ישנם 3 צירים מרכזיים להקמת ממשלה חדשה, ואני מתייחס לכל אחד מהם בחרדת קודש ובנפש חפצה: מול המפלגות החרדיות, מתנהל שיח רציני שמטרתו מציאת פתרונות ונוסחאות שיחזקו את צה"ל, יענו על צרכי הביטחון וישמרו על מעמד לומדי התורה, כפי שהבטחנו במערכת הבחירות. לא מדובר ב"ריבוע המעגל" או ב"קיפול דגל" בסוגיית השירות, אלא בגיבוש מתווה על בסיס עקרונות מתווה השירות לכל של ישר! באשר למגעים עם הליכוד, נעשים מצידנו מאמצים כנים ואמיתיים, אך לצערי ישנו מרחק רב בין הרטוריקה לבין המעשים ולנכונות בפועל של הליכוד. כפי שאמרתי מספר רב של פעמים - אחדות היא לא הסדר פוליטי, אלא ביטוי לשותפות וערכים משותפים. מי שמתעלם מכך, חוטא לאמת ומוליך שולל ציבור שאכן, בלב שלם, היה רוצה לראות אחדות. ואף על פי כן, בכוונתי לתת הזדמנות נוספת לציר זה. עלינו לנסות לשכנע את חברי הליכוד להתעלות לגודל השעה. כאמור, בכוונתי להמשיך ולנסות להביא לפריצת דרך בכל אחד מהצירים שבפנינו להקמת קואליציה, רחבה ככל הניתן. אך כל הצדדים צריכים להבין כי אין בכוונתי למרוח זמן. הם צריכים להבין שבעיתוי הנכון אביא ממשלה חדשה וטובה בראשותי לאישור הכנסת. זהו לא איום למטרות משא ומתן, זו ההחלטה שקיבלתי מתוך הבנת האחריות והתפקיד שמוטלים עליי בעת חירום זו. — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 20, 2026

Το σχέδιο για κυβέρνηση με στήριξη αραβικών κομμάτων

Σύμφωνα με το The Jerusalem Post, το Yashar προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποτυχίας των διαπραγματεύσεων τόσο με το Λικούντ όσο και με τα υπερορθόδοξα κόμματα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Άιζενκοτ σχεδιάζει να οδηγήσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης πριν από τις 6 Δεκεμβρίου, οπότε λήγει η αρχική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Το σχέδιο προβλέπει τη στήριξη του αραβικού κόμματος Ra'am από το κοινοβούλιο, χωρίς την επίσημη συμμετοχή του στον κυβερνητικό συνασπισμό, καθώς και την πιθανή ανοχή της Κοινής Λίστας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό του πολιτικού μετώπου που επιδιώκει την αντικατάσταση του Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής του Yisrael Beiteinu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τη στήριξη αραβικών κομμάτων.

Η αριθμητική της Κνεσέτ παραμένει καθοριστική. Στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο συνασπισμός του Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, χωρίς όμως το αντίπαλο στρατόπεδο να εξασφαλίσει αυτοδύναμη κυβερνητική λύση.

Συνομιλίες με τους υπερορθόδοξους για τη στρατιωτική θητεία

Παράλληλα, ο Άιζενκοτ συνεχίζει τις επαφές με υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ευρύτερη στήριξη.

Βασικό εμπόδιο παραμένει το ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και των εξαιρέσεων που διεκδικούν οι σπουδαστές θρησκευτικών σχολών.

Ο επικεφαλής του Yashar υποστήριξε ότι διεξάγεται σοβαρός διάλογος για την εξεύρεση λύσης που θα ενισχύει τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ασφαλείας της χώρας, διατηρώντας παράλληλα ειδικές ρυθμίσεις για όσους αφιερώνουν τη ζωή τους στη μελέτη της Τορά.

Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την προεκλογική του δέσμευση για δικαιότερη κατανομή των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Λικούντ

Ο Άιζενκοτ δεν απέκλεισε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το κόμμα του Νετανιάχου, αν και εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τη στάση του.

Όπως υποστήριξε, υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις του Λικούντ υπέρ της εθνικής ενότητας και στην πραγματική του διάθεση για συμφωνία.

Τόνισε ότι η ενότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια συμφωνία κατανομής υπουργικών θέσεων, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε κοινές αρχές και αξίες.

Σύμφωνα με το The Jerusalem Post, το Yashar εμφανίζεται διατεθειμένο να συζητήσει τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, αποκλείοντας όμως συμφωνία εναλλαγής στην πρωθυπουργία με τον Νετανιάχου.

Νετανιάχου: «Η τύχη του Ισραήλ διακυβεύεται»

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την έκκλησή του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός ανέφερε ότι τις προηγούμενες ημέρες ενημέρωσε τους Γκάντι Άιζενκοτ, Ναφτάλι Μπένετ και Αβίγκντορ Λίμπερμαν για την κατάσταση ασφαλείας της χώρας.

«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ απαιτούν πολιτική συνεργασία.

Παράλληλα, επέκρινε έντονα το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας με την υποστήριξη αραβικών κομμάτων, τα οποία κατηγόρησε ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία.

«Υπευθυνότητα σημαίνει ενότητα», ανέφερε, καλώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους να εγκαταλείψουν το συγκεκριμένο σχέδιο.

Netanyahu: 'Over the past few days, I have briefed Avigdor Liberman--Chairman of the Foreign Affairs and Defense Committee--as well as Naftali Bennett and Gadi Eizenkot, on the challenging security situation we are facing. We stand at a historic crossroads. This is neither a political spin nor an exaggeration. The facts have been laid out before them; what is required now is responsibility--and responsibility means unity. Yet,, shockingly, I hear there is an intention to form a narrow government as early as the beginning of next week--a government that relies on the votes of terror supporters who advocate for the destruction of the Jewish State. This is unfathomable. I state this as clearly as possible: this must stop immediately. Responsibility means unity. That is what must be done now; every hour we wait is an hour too many.' — Open Source Intel (@Osint613) November 20, 2026

Η προθεσμία της 6ης Δεκεμβρίου

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανέθεσε στις 8 Νοεμβρίου στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, έπειτα από διαβουλεύσεις κατά τις οποίες κόμματα που εκπροσωπούν 67 βουλευτές εισηγήθηκαν την επιλογή του.

Η εντολή έχει διάρκεια 28 ημερών, με δυνατότητα παράτασης έως 14 επιπλέον ημέρες.

Εάν ο Άιζενκοτ δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ, το Ισραήλ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και πιθανότητα επαναληπτικών εκλογών.