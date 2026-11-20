Σε ευθεία έκκληση προς τον ουκρανικό λαό να συνταχθεί με τη Ρωσία προχώρησε ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας τους Ουκρανούς να περάσουν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ «Η βάπτισή μας. Ο Προκαθήμενος», το οποίο δημιουργήθηκε για τον ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό Πρώτο Κανάλι, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κυρίλλου.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, τις δηλώσεις του οποίου αναπαράγουν οι εφημερίδες Vedomosti και Kommersant, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι δύο λαοί πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη κοινών στόχων.

«Θα ήθελα να πω: περάστε στη δική μας πλευρά, επειδή αυτή είναι η κοινή μας πλευρά. Περάστε στην κοινή πλευρά, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

«Να σκεφτούμε το μέλλον των παιδιών μας»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι, παρά τις τραγωδίες που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, Ρώσοι και Ουκρανοί οφείλουν να σκεφτούν το κοινό τους μέλλον.

«Ό,τι κι αν συμβαίνει, όποιες τραγωδίες κι αν εκτυλίσσονται σήμερα, πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι η συνεργασία των δύο λαών αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της διεθνούς τους θέσης και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης.

«Εάν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, να έχουμε σημασία και να δημιουργήσουμε συνθήκες για καλή ανάπτυξη, τότε, ασφαλώς, πρέπει να είμαστε μαζί», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέφερε με αυτόν τον τρόπο τη θέση του περί στενών ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, την οποία έχει διατυπώσει επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια.

Κατηγορίες κατά της Δύσης για προσπάθεια υποταγής της Ρωσίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πούτιν στον ρόλο των δυτικών χωρών, τις οποίες κατηγόρησε ότι επιδιώκουν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία και να περιορίσουν τη διεθνή της επιρροή.

Κατά τον ίδιο, οι δυτικές δυνάμεις εφαρμόζουν την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε», επιχειρώντας να διαχωρίσουν τη Ρωσία από την Ουκρανία, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ουκρανικού λαού, αλλά αποσκοπεί στην αποδυνάμωση και την υποταγή της Ρωσίας.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ρωσική κοινωνία αντιλαμβάνεται αυτές τις επιδιώξεις, επικαλούμενος την εικόνα που έχει ο ίδιος για τη στάση των πολιτών της χώρας του.

Το μήνυμα εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία

Η παρέμβαση του Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιείται ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μόσχα εξακολουθεί να παρουσιάζει τη σύγκρουση ως αποτέλεσμα της αντιπαράθεσής της με τη Δύση, ενώ το Κίεβο υποστηρίζει ότι υπερασπίζεται την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Οι νέες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου εντάσσονται στη διαχρονική επιχειρηματολογία του Κρεμλίνου περί κοινής ιστορικής πορείας των δύο λαών, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται από κάποια νέα συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025, στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Πούτιν είχε επαναλάβει τη θέση ότι Ρώσοι και Ουκρανοί αποτελούν «έναν λαό», μια αντίληψη που απορρίπτει η ουκρανική ηγεσία.