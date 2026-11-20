Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ζήτησε να μη συνδεθεί ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας–ΕΕ με το Κυπριακό, κατά τη συνάντησή του στην Άγκυρα με τον Ραφαέλε Φίτο, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις και ειδικό εκπρόσωπο της Κομισιόν για το Κυπριακό.
Φιντάν: «Λανθασμένη στρατηγική» η σύνδεση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας - ΕΕ με το Κυπριακό
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το θέμα στη συνάντησή του στην Άγκυρα με τον Ραφαέλε Φίτο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μιλλιέτ.
Όπως γράφει η Μιλλιέτ, επικαλούμενη πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιντάν υποστήριξε ότι αποτελεί λανθασμένη στρατηγική για την ΕΕ να επιτρέπει στην Κυπριακή Δημοκρατία να «κρατά όμηρο» το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων. Αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, χρησιμοποίησε τον όρο «ελληνοκυπριακή διοίκηση νότιας Κύπρου».
Για την Τελωνειακή Ένωση, ο Φιντάν ανέφερε ότι η αναθεώρησή της εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα τόσο της Τουρκίας όσο και της ΕΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τον ρόλο του Φίτο στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και Βρυξελλών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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