Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 06:00 τοπική ώρα, την ώρα που οι κάτοικοι ετοιμάζονταν για την πρωινή προσευχή. Σύμφωνα με την έκθεση που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται παιδιά κάτω των πέντε ετών, καθώς και ο κοινοτάρχης. Ορισμένα από τα θύματα δολοφονήθηκαν μέσα στο τέμενος του χωριού, όπου κατοικούν κυρίως μέλη της φυλής Καμπαρί.

Απαγωγές, λεηλασίες και εμπρησμοί

Οι ένοπλοι απήγαγαν επίσης κατοίκους, τους οποίους μετέφεραν σε άγνωστες τοποθεσίες, ενώ έκλεψαν ζώα και έβαλαν φωτιά σε σπίτια, καταστήματα και μοτοσικλέτες.

«Το πτώμα του ηγέτη του χωριού πετάχτηκε στη φωτιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της περιοχής, Αλίγιου Ουσμάν.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την επίθεση, ωστόσο ανακοίνωσε μικρότερο απολογισμό, κάνοντας λόγο για πέντε νεκρούς.

Αιματηρά αντίποινα κατά κοινοτήτων της φυλής Πελ

Μετά την επίθεση, παραστρατιωτικοί που λειτουργούν ως φύλακες των χωριών εξαπέλυσαν επιδρομές αντιποίνων εναντίον καταυλισμών βοσκών της φυλής Πελ στις κοντινές κοινότητες Ουάουα και Γκάντι Όιλ, σύμφωνα με εργαζόμενο σε ανθρωπιστική οργάνωση που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όπως ανέφερε, οι στρατιώτες από κοντινή στρατιωτική βάση επενέβησαν όταν πλέον ήταν πολύ αργά. Οι παραστρατιωτικοί κατηγόρησαν κατοίκους της φυλής Πελ ότι γνώριζαν την ταυτότητα των δραστών της αρχικής επίθεσης, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν τη βία.

Ο εργαζόμενος στην ανθρωπιστική οργάνωση δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων από τα αντίποινα, σημείωσε ωστόσο ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί.

Η δράση των ένοπλων συμμοριών στη Νιγηρία

Στη Νιγηρία, οι συμμορίες που είναι γνωστές ως «bandits» έχουν αναπτύξει δράση με απαγωγές για λύτρα και ζωοκλοπές. Συχνά επιτίθενται σε χωριά, όπου σκοτώνουν ή απαγάγουν κατοίκους, λεηλατούν περιουσίες και πυρπολούν σπίτια.

Η πολιτεία του Νίγηρα έχει βρεθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο βίαιων περιστατικών, κυρίως μαζικών απαγωγών.

Το φαινόμενο της ένοπλης δράσης των συμμοριών συνδέεται με τις συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών για την πρόσβαση στη γη και το νερό. Η πίεση στους περιορισμένους αυτούς πόρους εντείνεται από παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και η δημογραφική αύξηση στη Νιγηρία, την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής. Από τις συγκρούσεις αυτές αναδείχθηκαν ισχυρές ένοπλες συμμορίες, στις οποίες συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό βοσκοί της φυλής Πελ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP