Η υπόθεση προκάλεσε έντονη ανησυχία στη χώρα, όταν ένας υποψήφιος που είχε καταταγεί πρώτος σε εθνική εξέταση φοροτεχνικών παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε μια μικροσκοπική κάμερα και ένα smartphone για να αντιγράψει και να εξασφαλίσει σχεδόν άριστη βαθμολογία. Η αποκάλυψη έγινε μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τις ιδιαίτερα σημαντικές πανεπιστημιακές εξετάσεις, γνωστές ως Suneung.

Η παραδοχή που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις

Ο υπουργός Παιδείας ανέλαβε την ευθύνη για την ανεπαρκή, όπως παραδέχθηκε, προετοιμασία των αρχών απέναντι στο ενδεχόμενο αντιγραφής με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συσκευών.

«Οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς σημαντικά επεισόδια… Ωστόσο, ως αρμόδιος υπουργός, δεν πιστεύω ότι είμαι άτρωτος από τη δημόσια κριτική ότι δεν καταφέραμε να προετοιμαστούμε επαρκώς εκ των προτέρων», έγραψε ο Τσόι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Τώρα που οι εξετάσεις τελείωσαν, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και υποβάλλω την παραίτησή μου», πρόσθεσε.

Ο ίδιος είχε δεχθεί έντονη κριτική και για δήλωσή του κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης τη Δευτέρα. Όταν ρωτήθηκε εάν ήταν βέβαιος ότι οι αρχές θα μπορούσαν να εντοπίσουν όσους επιχειρούσαν να αντιγράψουν την ημέρα των εξετάσεων, ο 72χρονος υπουργός απάντησε: «Λόγω της ηλικίας μου, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα».

Η απάντηση προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ ο Τσόι δεν συμμετείχε στις συνεντεύξεις Τύπου τις ημέρες πριν από τις εξετάσεις της Πέμπτης. Την ανακοίνωση των προληπτικών μέτρων ανέλαβε αντ’ αυτού υφυπουργός.

Τα 111 περιστατικά

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τις εξετάσεις. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η διακοπή της πρόσβασης στο δημόσιο Wi-Fi στους χώρους διεξαγωγής τους, καθώς και η τοποθέτηση αυτοκόλλητων πάνω στα κουμπιά των ρούχων των υποψηφίων.

Παρά τα μέτρα, οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων της Πέμπτης καταγράφηκαν 111 περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς που σχετίζονταν με ηλεκτρονικές συσκευές. Σχεδόν τα μισά εντοπίστηκαν μέσω τριών ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης που απέστειλε η κυβέρνηση, προκειμένου να εντοπιστούν smartphones τα οποία οι εξεταζόμενοι δεν είχαν παραδώσει.

Το ετήσιο Suneung διαρκεί εννέα ώρες και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες στη Νότια Κορέα. Η επίδοσή των υποψηφίων μπορεί να καθορίσει την εισαγωγή τους σε κορυφαία πανεπιστήμια, τις επαγγελματικές τους προοπτικές και, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνία, ακόμη και τις μελλοντικές προοπτικές γάμου.

Πηγή: AFP, ΕΡΤ