Αυτό ανέφερε στο ΚΥΠΕ πηγή από το στενό περιβάλλον του Προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, εξηγώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη η απόφαση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κατάσταση της υγείας του Αϊκούτ παρουσίασε δραματική επιδείνωση την τελευταία εβδομάδα, με τους θεράποντες ιατρούς να υποβάλλουν σαφείς ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες οδήγησαν στην απόφαση αποφυλάκισής του.

Όπως διευκρίνισε, προηγούμενα αιτήματα για αποφυλάκιση για ανθρωπιστικούς λόγους είχαν απορριφθεί, ακόμη και όταν ο Αϊκούτ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχαν επίσης απορριφθεί αιτήματα της οικογένειάς του για προσωρινή έξοδο κατά τη διάρκεια εορτών.

Η πηγή μετέφερε παράλληλα την ειλικρινή συγγνώμη του Προέδρου Χέρτσογκ για το γεγονός ότι η κυπριακή Κυβέρνηση δεν ενημερώθηκε εγκαίρως, τονίζοντας ότι η παράλειψη δεν οφειλόταν σε έλλειψη σεβασμού προς τη Λευκωσία ή την κυπριακή Δικαιοσύνη.

Αντιθέτως, υπογράμμισε τον ιδιαίτερο σεβασμό του Ισραηλινού Προέδρου προς τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, την κυπριακή Κυβέρνηση και το νομικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η απόφαση, πρόσθεσε, ελήφθη αποκλειστικά στο πλαίσιο των ισραηλινών διαδικασιών για κρατουμένους με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν συνιστά αμφισβήτηση της κυπριακής καταδικαστικής απόφασης, προστίθεται.

Επισήμανε μάλιστα ότι, παρότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδική ποινική διάταξη στο Ισραήλ, οι ισραηλινές αρχές αναγνώρισαν την κυπριακή καταδίκη και συνέχισαν την εκτέλεση της ποινής.

Ο Αϊκούτ εξέτισε συνολικά περίπου 29 μήνες κράτησης, 22 στην Κύπρο και επτά στο Ισραήλ, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ της πενταετούς ποινής του.

Πώς σχολιάζει η Λευκωσία

Από κυβερνητικής πλευράς στη Λευκωσία, πηγή επισήμανε στο ΚΥΠΕ ότι η ουσία της υπόθεσης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Για πρώτη φορά, ανέφερε, υπήρξαν ουσιαστικές διώξεις και καταδίκη Ισραηλινού υπηκόου για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, δημιουργώντας ένα σημαντικό νομικό και πολιτικό προηγούμενο.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι, επί προηγούμενων διακυβερνήσεων, παρά την ύπαρξη του φαινομένου, δεν είχαν υπάρξει αντίστοιχες αποτελεσματικές ποινικές διαδικασίες.

Η σημασία της υπόθεσης, πρόσθεσε, βρίσκεται και στο γεγονός ότι το Ισραήλ αναγνώρισε εμπράκτως την κυπριακή δικαιοδοσία και την καταδίκη, ενώ πλέον καταγράφεται σημαντική μείωση της δραστηριότητας ξένων αγοραστών, περιλαμβανομένων Ισραηλινών, στην αγορά ακινήτων στα κατεχόμενα.

Κατά την κυβερνητική πηγή, η αποφυλάκιση για αμιγώς ανθρωπιστικούς λόγους, έπειτα από έκτιση σχεδόν του μισού της ποινής, δεν αναιρεί ούτε τη δικαστική απόφαση ούτε το προηγούμενο που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Η καταπολέμηση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών συνεχίζεται

Στο μεταξύ, ανακοίνωση εξέδωσε για το θέμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε, όπως αναφέρει, να διευκρινίσει τα πραγματικά δεδομένα, με αφορμή δημοσιεύματα.

«Ο Σιμόν Αϊκούτ καταδικάστηκε από την Κυπριακή Δικαιοσύνη σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές. Εξέτισε 22 μήνες στις Κεντρικές Φυλακές και άλλους επτά μήνες στο Ισραήλ, όπου μεταφέρθηκε βάσει των προβλεπόμενων διεθνών διαδικασιών για τη συνέχιση της έκτισης της ποινής του. Συνολικά παρέμεινε στη φυλακή 29 μήνες, δηλαδή περίπου το ήμισυ της επιβληθείσας ποινής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία, ο Σιμόν Αϊκούτ θα αποφυλακιζόταν εντός του 2026, ακόμη και αν παρέμενε στις Κεντρικές Φυλακές. Συνεπώς, η μεταφορά του στο Ισραήλ δεν είχε ως αποτέλεσμα την επίσπευση της αποφυλάκισής του», αναφέρει το Υπουργείο.

«Η αποφυλάκιση κρατουμένων για σοβαρούς ιατρικούς και ανθρωπιστικούς λόγους δεν αποτελεί πρωτόγνωρη πρακτική στα σωφρονιστικά συστήματα κρατών δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, η αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ δεν αναιρεί την καταδικαστική απόφαση ούτε τις ποινικές συνέπειες των πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε. Η ουσία της υπόθεσης βρίσκεται στο γεγονός ότι η διερεύνηση και η άσκηση ποινικής δίωξης οδήγησαν στην καταδίκη Ισραηλινού υπηκόου για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών. Πρόκειται για σημαντικό νομικό και δικαστικό προηγούμενο, το οποίο ενισχύει την προσπάθεια αντιμετώπισης ενός φαινομένου που υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Η καταδικαστική απόφαση διατηρεί πλήρως την ισχύ της, ενώ η μεταφορά του καταδικασθέντος και η συνέχιση της έκτισης της ποινής του στο Ισραήλ καταδεικνύουν την εφαρμογή των μηχανισμών διεθνούς δικαστικής συνεργασίας», προσθέτει.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση έχει θέσει την καταπολέμηση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στις προτεραιότητές της και παραμένει αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τέτοιες παράνομες πρακτικές χωρίς καμία ανοχή. «Η προσπάθεια δεν περιορίζεται σε διαπιστώσεις και καταγγελίες, αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένες ενέργειες για την αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης, με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία της και αξιοποίηση όλων των μέσων που παρέχουν η εθνική νομοθεσία, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Όπου υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, θα επιδιώκεται, πέραν της ποινικής δίωξης, η δέσμευση και, όπου προβλέπεται από τον νόμο, η δήμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, μέσω των αρμόδιων δικαστικών Αρχών και της διεθνούς συνεργασίας. Η προστασία των δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών δεν εξαρτάται από την αποφυλάκιση οποιουδήποτε καταδικασθέντος. Ούτε η συνεχιζόμενη κατοχή ούτε η παρέλευση του χρόνου νομιμοποιούν τον σφετερισμό περιουσιών. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τα περιουσιακά δικαιώματα των νόμιμων ιδιοκτητών και να ενεργεί αποφασιστικά κατά του σφετερισμού, ανεξάρτητα από την αποφυλάκιση οποιουδήποτε προσώπου, με συνέπεια και σεβασμό στο κράτος δικαίου», τονίζει.