Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, στη νέα Επαρχιακή Επιτροπή συμμετέχουν παλαιά και νέα στελέχη, με στόχο την ανασυγκρότηση του Κινήματος και την ενίσχυση της παρουσίας του στην επαρχία.

Τη θέση της αναπληρώτριας προέδρου αναλαμβάνει η Αγγέλα Νεοκλέους, ενώ οργανωτικός γραμματέας είναι ο Δημήτρης Μπάλος.

Η σύνθεση της νέας Επαρχιακής Επιτροπής

Ως μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν οι Βασίλης Βασιλείου, Ανδρέας Αναστασίου, Δήμητρα Δημητρίου, Ανδρέας Κτώρου, Γεωργία Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Παναγιώτου, Κρίστης Παραδείσης, Ανδρέας Πιττάκαρας, Ανδρέας Σπύρου, Γιώργος Ταλιαδώρος, Πάμπος Χαραλάμπους, Μαριλένα Χατζηπαναγή και Ευτυχία Χρίστου.

Παράλληλα, την επαρχία Λεμεσού στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ εκπροσωπούν οι Βασίλης Βασιλείου, Λύσανδρος Λυσάνδρου, Δημήτρης Μπάλος, Πάμπος Χαραλάμπους, Θεόκτιστος Δημητρίου, Ηρόδοτος Νικολαΐδης, Λεωνίδας Παναγιώτου, Μάριος Πέτρου, Γιώργος Ταλιαδώρος και Ευτυχία Χρίστου.

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη της Λεμεσού

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, βασική προτεραιότητα της νέας Επαρχιακής Επιτροπής αποτελεί η ενεργοποίηση των Τοπικών Οργανώσεων και η στενότερη σύνδεση της ΕΔΕΚ με την κοινωνία.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στα προβλήματα που προκύπτουν από την ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Λεμεσού, καθώς και στην κατάθεση προτάσεων για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών.

Η ΕΔΕΚ συγχαίρει τα στελέχη που αναλαμβάνουν καθήκοντα και τους εύχεται επιτυχία στο έργο τους.