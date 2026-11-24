Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα Έγκωμης, Καψάλου, Πάφου – Αφροδίτης και Αστρομερίτη φόρεσαν τα γιορτινά τους και υποδέχθηκαν μικρούς και μεγάλους σε ένα απόγευμα γεμάτο μουσικές, παιχνίδια, δημιουργία και γλυκές εκπλήξεις. Από νωρίς, οι χώροι των καταστημάτων πλημμύρισαν χριστουγεννιάτικες εικόνες και χαρούμενες παιδικές φωνές, με τους μικρούς επισκέπτες να διασκεδάζουν με face painting και μπαλονοκατασκευές, να φωτογραφίζονται με τον Άγιο Βασίλη και να απολαμβάνουν γιορτινά κεράσματα μαζί με τις οικογένειές τους.

Η στιγμή που όλοι περίμεναν έφτασε στις 5:30 μ.μ.! Με μια κοινή αντίστροφη μέτρηση, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και των τεσσάρων καταστημάτων φωταγωγήθηκαν ταυτόχρονα, σκορπίζοντας φως, χαμόγελα και ενθουσιασμό. Μέσα από τη ζωντανή σύνδεση και την μετάδοση του Mix FM, η Έγκωμη, ο Κάψαλος, η Πάφος και ο Αστρομερίτης έγιναν για λίγες στιγμές μία μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέα, δίνοντας όλοι μαζί το σύνθημα για την έναρξη της πιο γιορτινής εποχής του χρόνου.

Στην Υπεραγορά Αλφαμέγα Έγκωμης, οι εκπλήξεις είχαν την τιμητική τους! Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο φορτηγό της Coca-Cola έκανε την εμφάνισή του, φέρνοντας μαζί του τον πιο αγαπημένο επισκέπτη των Χριστουγέννων. Ο Άγιος Βασίλης κατέφθασε μοιράζοντας δώρα και χαμόγελα στους μικρούς του φίλους, προσδίδοντας ακόμη περισσότερη χαρά στην εορταστική ατμόσφαιρα.

Και επειδή από τα Χριστούγεννα δεν λείπουν ποτέ οι γλυκές δημιουργίες, οι chefs Στέλιος Λοΐζου και Άγγελος Καλλιστράτης προσκάλεσαν μικρούς και μεγάλους σε ένα απολαυστικό Εργαστήρι Λιχουδιών. Με μανίκια σηκωμένα, πολλή φαντασία και ακόμη περισσότερη όρεξη, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν γιορτινά γλυκά, ανακαλύπτοντας τη χαρά της μαγειρικής μέσα από μια διασκεδαστική εμπειρία.

Μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή περίμενε όσους βρέθηκαν στη φωταγώγηση στην Έγκωμη: η πρώτη προβολή του φετινού χριστουγεννιάτικου τηλεοπτικού σποτ των Υπεραγορών Αλφαμέγα. Με μήνυμα «Όλα όσα κάνουν τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα στις Αλφαμέγα», η ιστορία μάς προσκαλεί να δούμε τις γιορτές μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Σε μια γιορτινά στολισμένη υπεραγορά της αλυσίδας, ο μικρός πρωταγωνιστής διαλέγει με τη μητέρα του στολίδια, παιχνίδια και γλυκά και ονειρεύεται τις στιγμές που θα ζήσει με τους αγαπημένους του. Γιατί πίσω από κάθε στολίδι και κάθε γλυκό βρίσκονται όσα περιμένουμε με λαχτάρα: να βρεθούμε κοντά, να μοιραστούμε τη χαρά και να φτιάξουμε μαζί αναμνήσεις. Αυτές οι μικρές, πολύτιμες στιγμές είναι που κάνουν τα Χριστούγεννα τόσο ξεχωριστά.

Από τη λάμψη του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τα βλέμματα στράφηκαν στη μαγεία της μεγάλης οθόνης! Η βραδιά στην Έγκωμη συνεχίστηκε με την προβολή της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης ταινίας «Klaus» σε ένα ξεχωριστό υπαίθριο σινεμά. Με popcorn, ζεστή σοκολάτα και κουβερτούλες, οι οικογένειες απόλαυσαν μια κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη θαλπωρή και χριστουγεννιάτικη διάθεση, κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Το γιορτινό κέφι δεν έλειψε ούτε από τις Υπεραγορές Αλφαμέγα Καψάλου, Πάφου – Αφροδίτης και Αστρομερίτη! Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες, face painting, μπαλονοκατασκευές και λαχταριστά κεράσματα έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στις εκδηλώσεις, με τα παιδιά να πρωταγωνιστούν και τις οικογένειες να μοιράζονται όμορφες στιγμές.

Για ακόμη μία χρονιά, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα έφεραν τη χριστουγεννιάτικη λάμψη πιο κοντά στις οικογένειες, δημιουργώντας στιγμές χαράς, συντροφικότητας και διασκέδασης. Γιατί, τελικά, τα πιο όμορφα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο αυτά που φωτίζουν τα δέντρα, αλλά εκείνα που φωτίζουν τα πρόσωπα των ανθρώπων γύρω μας!

Υπεραγορές Αλφαμέγα: Όλα όσα κάνουν τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα!