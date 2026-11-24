«Την Πρωτοχρονιά του 1996 έγραψα τον πρώτο στίχο, όταν έπιασα την Οδύσσεια: ‘‘Μούσα τον πολλοπάητον άντραν να τραουδήσεις / τα όσα είδεν τζι έπαθεν να μας τα ιστορήσεις’’», ανέφερε στον «Π» ο Άκης Σπανούδης, μία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου του 2017, όταν τον ανακαλύψαμε και παρουσίασαμε για πρώτη φορά στο κοινό το πάλεμά του με τις ομηρικές λέξεις. Τι κι αν απογοητευόταν για λίγο, σηκώνοντας το κεφάλι και βλέποντας Ρώσους τουρίστες από τα ξενοδοχεία να φορούν βραχιολάκια «all inclusive» και να προσπερνούν το μαγαζί του, το δαιδαλώδες του εγχείρημα πλησίαζε στο τέλος.

Για να είμαστε ειλικρινείς, τον εντοπίσαμε έκπληκτοι σε μία γωνία του διαμερίσματος του ομηριστή και διανοητή Τίτου Χριστοδούλου στη Λευκωσία. Ήταν ένα ογκώδες corpus με συνολικά 29 χιλιάδες περίπου 15σύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους, που του το εμπιστεύτηκε για πραγματολογικές και μεταφραστικές παρατηρήσεις. «Δώσαμε ομηρικές μάχες», ανέφερε ο Τίτος Χριστοδούλου με δόση χιούμορ, «εκεί που έβρισκα ότι του διέφευγε η ποιητική πρόθεση και η ομορφιά του Ομήρου στη μετάφρασή του. Στη ραψωδία Χ της Ιλιάδας δεν ξέραμε ποιος θα έσερνε ποιον από το άρμα του Αχιλλέα».

Σε λίγες μέρες ακολούθησε η συνάντηση και η γνωριμία με τον Άκη Σπανούδη στο εστιατόριό του. Προσέξαμε χαρτάκια με ομηρικούς στίχους άτακτα φυλαγμένα κάτω από τα γυαλιά ορισμένων ακριανών τραπεζιών, μία στοίβα εκδόσεων με μεταφράσεις των επών στην ελληνική (Καζαντζάκης-Κακριδής, Κακριδής, Σιδέρης, Εφταλιώτης κ.ά.), λεξικά και πολλές στοίβες σημειώσεων. Ήταν εργαλεία σε ταβέρνα, που βοηθούσαν έναν σύγχρονο ποιητάρη «να τρώει από το τραπέζι του Ομήρου», παραφράζοντας την αντίστοιχη ρήση για τους αρχαίους τραγικούς.

Μέχρι τότε ο Άκης Σπανούδης ήταν γνωστός στον κύκλο των λαϊκών ποιητών και των οπαδών τους για τα λυρικά ερωτικά ή περιπαικτικά δίστιχα (τσιαττιστά) και «μυλλωμένα» ποιήματα (ποιήματα του περιλαμβάνει στο συλλογικό βιβλίο ‘‘Μυλλωμένα και αμολόητα της Κύπρου’’ των Λευτέρη Παπαλεοντίου και Σπύρου Αρμοστή). Όπως μας ανέφερε, επιστράτευσε τις γνώσεις του για το κυπριακό ιδίωμα και τη μαεστρία του στο τσιάττισμα, προκειμένου να μεταφέρει τα δύο κορυφαία έργα του ελληνικού και δυτικού πολιτισμού στην κυπριακή διάλεκτο, σε ομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους, με τον τρόπο της παραδοσιακής ποίησης.

Όλα άρχισαν στην Κρήτη

Τόνισε ότι η αγάπη του για τον Όμηρο οφειλόταν στον πατέρα του, ο οποίος συνήθιζε στην Κατωκοπιά να αφηγείται στα παιδιά του παραμύθια με τα κατορθώματα των ομηρικών ηρώων. Όμως, στην ουσία όλα ξεκίνησαν τα Χριστούγεννα του 1995, σε μια επίσκεψή του στην Κρήτη, όταν συνάντησε εκεί –γέροντα τότε– τον βοσκό Γεώργιο Ψυχουντάκη, μαχητή της Αντίστασης και μεταφραστή του Ομήρου και του Ησιόδου στην κρητική (γι’ αυτό του το έργο τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών). Αφού άκουσε τον Άκη Σπανούδη να απαντά στους Κρητικούς μαντιναδόρους με κυπριακά δίστιχα και ποιήματα, όλο μαεστρία και χάρη, τον προέτρεψε να μεταφράσει κι εκείνος τα ομηρικά έπη στην κυπριακή διάλεκτο, όπως και έπραξε.

30.000 στίχοι

Για δύο δεκαετίες περίπου μελετούσε τους 15.693 στίχους της Ιλιάδας και τους 12.110 της Οδύσσειας, έχοντας μπροστά του τόσο το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο όσο και τις μεταφράσεις στην καθαρεύουσα και δημοτική Ελληνική, προκειμένου να παραχθούν περίπου 18.000 στίχοι για το πρώτο έργο και 12.000 για το δεύτερο.

Στη συνέντευξή του στον «Π» ανέφερε ότι δεν διεκδικούσε για τον εαυτό του δάφνες «επικού» ποιητή ή περισπούδαστου φιλολόγου. «Στην ντόπια βιβλιογραφία είμαι γνωστός ως ποιητάρης, τσιαττιστής, παραδοσιακός στιχοπλόκος», εξήγησε.

Ανέφερε στον «Π» ότι επιστράτευσε τις γνώσεις του για το κυπριακό ιδίωμα και τη μαεστρία του στο τσιάττισμα, για να μεταφέρει τα δύο κορυφαία έργα του ελληνικού και δυτικού πολιτισμού στην κυπριακή διάλεκτο, σε ομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους, με τον τρόπο της παραδοσιακής ποίησης.

Αποθησαυριστής λέξεων

Ο Άκης Σπανούδης ένιωθε μεγάλη ικανοποίηση από το «λεξάριον» που είδε να δημιουργείται ψηφίδα-ψηφίδα στο τέλος κάθε βιβλίου, καθώς πολλές από αυτές τις περιμάζεψε από αναμνήσεις καθημερινών συνομιλιών του παρελθόντος. Ενδεικτικά μάς ανέφερε το παράδειγμα της φράσης «στα πούντη μου» (στη θέση μου), για να θυμηθεί μία εμπειρία του στην Άχνα, όπου τσακώνονταν δύο γυναίκες. «Στα πούντη μου να σε δω», καταράστηκε η πρώτη, που είχε γιο νεκρό, τη δεύτερη. Ακολούθως αξιοποίησε τη φράση στη ραψωδία Ω της Ιλιάδας, συγκεκριμένα στη σκηνή που ο Πρίαμος εκλιπαρεί τον Αχιλλέα για το νεκρό σώμα του γιού του, Έκτορα. «Έτσι όπως το σκέφτομαι βαθειά στα λογικά μου / περκει έν έρτει ο τζύρης σου στα πούντη τα δικά μου», έγραψε. Αυτή ήταν μία από τις αγαπημένες του σκηνές, είπε, όπως και η συνομιλία Ανδρομάχης – Έκτορα στη ραψωδία Ζ της Ιλιάδας. «Αγάπησα τις λέξεις της διαλέκτου μας, γοητεύτηκα από τις εκφραστικές δυνατότητες της λαλιάς μας και ζήτησα στις στιχοπλοκές μου να δώσω ζωή σε όμορφες λέξεις που όλο και πιο πολύ ξεχνιούνται ή φθείρονται και φτηνίζουν σε εύκολη χρήση κι επιφανειακή κυπριοποίηση σε εμπορικές τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές», σημείωσε.

Σε λίγους μήνες ακολούθησαν η έκδοση της Ιλιάδας του, συνεντεύξεις σε Μέσα ενημέρωσης, παρουσιάσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, συμμετοχή ακόμη και σε πανευρωπαϊκή εκδήλωση για τα ομηρικά έπη, αποκομίζοντας θετικά σχόλια, από κόσμο απλό, αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Καθηγητές Κλασικής Φιλολογίας και γλωσσολόγοι, από Κύπρο και Ελλάδα θέλησαν να τον συναντήσουν για να τον ακούσουν να απαγγέλλει τον Όμηρο στην κυπριακή διάλεκτο, απολαμβάνοντας σε σημεία ομηρικές λέξεις που διασώζει μέχρι σήμερα αυτή.

Η περιπέτεια της άγνωστης λέξης «τσιησβηρίζω»

Όταν συναντηθήκαμε για δεύτερη φορά, τον Δεκέμβριο του 2019, με αφορμή την παρουσίαση της Οδύσσειας στην κυπριακή διάλεκτο (με επιμέλεια αυτή τη φορά του φιλολόγου-συγγραφέα Κώστα Κατσώνη), όχι στην ταβέρνα στην Πύλα, γιατί πλέον δεν λειτουργούσε, αλλά σε ένα μικρό καφενείο κοντά στον κυκλικό κόμβο του λιμανιού της Λάρνακας, συζητήσαμε ορισμένες από τις στιγμές του μακρόχρονου ταξιδιού του μέσα στους στίχους του Ομήρου. Κυρίως για δύο σημεία, τον ρόλο του ως αποθησαυριστή λέξεων της κυπριακής διαλέκτου και τις περιπέτειές του για την αναζήτηση των ιδανικών λέξεων. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι για εννέα περίπου χρόνια αναζητούσε και ρωτούσε πολύ κόσμο για την απόδοση στην κυπριακή του θορύβου που βγαίνει από το πυρωμένο σίδερο καθώς ο σιδεράς το βυθίζει στο νερό. Τελικά, δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν γέροντα ποιητάρη στη Λεμεσό, τον Πιερή Κουτσόφτα. Τον ενημερωσε ότι πληροφορήθηκε για την εναγώνια αναζήτηση της λέξης από κάποιον τρίτο και ότι μετά από μία εβδομάδα τη θυμήθηκε. «Το ρήμα που ψάχνεις είναι ''τσιησβηρίζω''», του είπε και τον λύτρωσε. Στη συνέχεια, χαρούμενος ενέταξε την ηχομιμητική αυτή λέξη σε σκηνή εργασίας σιδερά στην Οδύσσεια, που ακόμη βρισκόταν στο στάδιο των διορθώσεων.

Η Ιλιάδα στην κυπριακή διάλεκτο από τον Άκη Σπανούδη. Το χαρακτικό στο εξώφυλλο είναι του Χαμπή Τσαγκάρη.

Ύστατο χαίρε από τον Τίτο Χριστοδούλου: «Ο ποιητάρης σώπασε, μα οι στίχοι του θα αντιλαλούν»

«Ο ποιητάρης σώπασε, μα οι στίχοι του θα αντιλαλούν όσο υπάρχουν Κύπριοι να αγαπούν τη γλώσσα τους και τον Όμηρο», αναφέρει ο ομηριστής και διανοητής Τίτος Χριστοδούλου, σε ανάρτησή που έκανε σήμερα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αποχαιρετώντας τον Άκη Σπανούδη, περιγράφει τις ατέλειωτες ώρες που εργάστηκαν μαζί για την επιμέλεια της Οδύσσειας και τονίζει ότι ο λαϊκός ποιητής δεν έκανε μια απλή μετάφραση, ένα χρηστικό βοήθημα, αλλά μια αυτόνομη ποιητική δημιουργία.

«Τι όμορφες, ζωντανές μέρες ήταν εκείνες στο σπίτι μας στη Λευκωσία! Ώρες ατέλειωτες σκυμμένοι πάνω από τα χειρόγραφα, με τη γυναίκα μου να μαγειρεύει και να προσπαθεί να παίξει τον ρόλο των ‘‘Ηνωμένων Εθνών’’ ανάμεσα σε δύο πεισματάρηδες. Πόσες ‘‘ομηρικές μάχες’’ δώσαμε, στίχο τον στίχο! Γελώ πικρά σήμερα καθώς θυμάμαι εκείνη την περίφημη ασπίδα που την ήθελες ‘‘ατσάλινη’’ — ‘‘μα είναι μεταφορικό, ρε Τίτο!’’ επέμενες εσύ, ‘‘δεν είχε ανακαλυφθεί το ατσάλι τότε, ο Όμηρος ακριβολογεί!’’ φώναζα εγώ. Και ύστερα, μέσα στη ζεστασιά του σπιτιού, ο θυμός έσβηνε αμέσως, γιατί και οι δύο πολεμούσαμε από την ίδια ρίζα: τον έρωτα της λέξης. Της Ομήρου λέξις και της Κυπρίας λαλιάς», σημειώνει.

«Φεύγεις, φίλε μου, μα αφήνεις πίσω σου ένα Ιλιάδος και Οδυσσείας μέγα έργον, κτήμα ες αεί για τον τόπο μας, ένα αγλάισμα στις βιβλιοθήκες της Κύπρου μας. Ο ποιητάρης σώπασε, μα οι στίχοι του θα αντιλαλούν όσο υπάρχουν Κύπριοι να αγαπούν τη γλώσσα τους και τον Όμηρο. Καλό σου ταξίδι στην απέναντι όχθη, αγαπημένε μου Άκη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της κυπριακής γης που θα σε σκεπάσει - αυτής της γης που τόσο τίμησες με τη ζωή και τον λόγο σου. Αιωνία σου η μνήμη», αναφέρει στο τέλος ο Τίτος Χριστοδούλου.

*Η κηδεία του Άκη Σπανούδη θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λάρνακα. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 9:30 π.μ., ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Περιστερώνας.