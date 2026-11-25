Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Μενελάου ανέφερε ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησης των δύο ηγετών ήταν ότι δόθηκε η δυνατότητα συνέχισης των συζητήσεων που άρχισαν στις 9 Νοεμβρίου, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, με στόχο την προετοιμασία της τριμερούς συνάντησης.

Όπως σημείωσε, αναμένεται σύντομα ο καθορισμός και η ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής της τριμερούς, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προηγηθεί νέα συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Από την τριμερή στη διευρυμένη συνάντηση

Ο κ. Μενελάου ανέφερε ότι η πραγματοποίηση διευρυμένης συνάντησης θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της τριμερούς. Αναγνώρισε ότι τα χρονικά περιθώρια περιορίζονται και ότι οι εξελίξεις κατά το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν την ταχύτητα που επιθυμούσε η ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχει ακόμη η δυνατότητα πραγματοποίησης διευρυμένης συνάντησης πριν από τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα.

Βασικός στόχος μιας τέτοιας συνάντησης, όπως εξήγησε, είναι η επαναβεβαίωση του διαπραγματευτικού κεκτημένου και η επανέναρξη των συνομιλιών. Τα Ηνωμένα Έθνη, σημείωσε, έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των συγκλίσεων, όπως είχε αποφασιστεί κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο στα τέλη Ιουλίου. Στόχος είναι οι συγκλίσεις να υποβληθούν στους εμπλεκόμενους προς επαναβεβαίωση, ώστε η νέα διαπραγματευτική προσπάθεια να επικεντρωθεί στις εκκρεμότητες.

Παραμένουν στο τραπέζι τα νέα οδοφράγματα

Αναφερόμενος στα σημεία διέλευσης, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη ασφαλής εκτίμηση για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία των οδοφραγμάτων που έχουν συμφωνηθεί. Έχει, ωστόσο, αρχίσει η προεργασία και ο σχεδιασμός με τα εμπλεκόμενα τμήματα.

Σε σχέση με το οδόφραγμα του Κάμπου, σημείωσε ότι θα εξυπηρετεί κυρίως τους κατοίκους της κοινότητας, καθώς και τους Τουρκοκυπρίους της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν έχει εγκαταλειφθεί η προσπάθεια διάνοιξης σημείων διέλευσης μεγαλύτερου αντικτύπου, αναφερόμενος συγκεκριμένα στα οδοφράγματα Αθηένου-Πυροΐου-Αγλαντζιάς, Μιας Μηλιάς και Κοκκίνων.

Ερωτηθείς για τους λόγους που δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου επανήλθαν ζητήματα που αφορούσαν την όδευση, καθώς και απαιτήσεις που σχετίζονταν με την περιοχή της Πύλας και όχι με τα ίδια τα σημεία διέλευσης.

Η στάση της τουρκικής πλευράς

Ο κ. Μενελάου εκτίμησε ότι η τουρκική πλευρά επέδειξε επιφυλακτικότητα ως προς την ανάπτυξη μεγαλύτερης δυναμικής στη διαδικασία, καθώς ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερου αντικτύπου θα μπορούσε να επιταχύνει τις εξελίξεις και να επισπεύσει την πραγματοποίηση της τριμερούς και της πενταμερούς συνάντησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η επίτευξη συμφωνίας για κάποια σημεία διέλευσης καταδεικνύει ότι δεν υπήρχε πρόθεση πλήρους διακοπής της διαδικασίας, αλλά συνέχισής της με βραδύτερους ρυθμούς.

Όπως υπογράμμισε, μεταξύ μιας διαδικασίας που εξελίσσεται με βραδύτερο ρυθμό από τον επιθυμητό και ενός αδιεξόδου, είναι προτιμότερο να συνεχίζεται η προσπάθεια και να ενισχύονται οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές εξελίξεις προς την επίτευξη συνολικής λύσης του Κυπριακού.

Οι θρησκευτικές λειτουργίες

Σε ό,τι αφορά το εξαμηνιαίο πρόγραμμα θρησκευτικών λειτουργιών, ο κ. Μενελάου υπενθύμισε ότι η σχετική απόφαση είχε ληφθεί στις 8 Μαΐου 2026, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων στην παραχώρηση αδειών για τέλεση λειτουργιών στις κατεχόμενες εκκλησίες.

Η επεξεργασία του προγράμματος ανατέθηκε στους συνεπικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα αφορά και τις ελεύθερες περιοχές, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων στα τζαμιά.

Μηχανισμός αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Αναφορικά με τον μηχανισμό ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο κ. Μενελάου ανέφερε ότι θα ενεργοποιείται σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών, με τη συμμετοχή αρμόδιων εμπειρογνωμόνων.

Η σχετική πρόταση είχε υποβληθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά πριν από μερικούς μήνες και, έπειτα από αντιπροτάσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, οριστικοποιήθηκε χθες σε επίπεδο ηγετών. Η υλοποίησή της θα γίνει στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο πλευρών.

Ακούστε την παρέμβαση του Μενέλαου Μενελάου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 25-11-2026