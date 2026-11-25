Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο κατά πόσο ο Πρόεδρος θα καταφέρει να εκτονώσει την ένταση μεταξύ Υπουργείου και οργανώσεων. Το ερώτημα είναι ποια λύση μπορεί να αναζητηθεί, όταν η βασική διεκδίκηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, η μονιμοποίηση υπηρετούντων εκπαιδευτικών χωρίς νέες εξετάσεις, απορρίπτεται από την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με επίκληση ζητημάτων συνταγματικότητας και νομιμότητας.

Με άλλα λόγια, οι οργανώσεις ζητούν από τον Πρόεδρο να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης εκεί όπου οι επανειλημμένες συναντήσεις με το Υπουργείο δεν απέδωσαν συμφωνία.

Τι ζητούν οι οργανώσεις

Η διαφωνία αφορά πρωτίστως τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου και όσους έχουν ήδη υπηρετήσει στα δημόσια σχολεία με συμβάσεις ή αντικαταστάσεις. Οι οργανώσεις επιδιώκουν να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα δεν θα ανατρέψει την επαγγελματική προοπτική των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών.

Πέρα από τη μονιμοποίηση, παραμένουν και διαφωνίες για τα κριτήρια ένταξης στο ειδικό μητρώο. Ενδεικτικά, η ΟΕΛΜΕΚ έχει ζητήσει να περιληφθούν αντικαταστάτες με τουλάχιστον έξι μήνες υπηρεσίας μέχρι τις 31 Αυγούστου 2027, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες συμβασιούχων, με προοπτική μονιμοποίησης χωρίς νέες εξετάσεις.

Το Υπουργείο, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Η υπουργός επιμένει, ωστόσο, ότι η διαδικασία μόνιμου διορισμού πρέπει να κινείται εντός του συνταγματικού και νομικού πλαισίου.

Και μετά το Προεδρικό;

Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται ενώ το Υπουργείο επιδιώκει να προωθήσει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή το συντομότερο δυνατό.

Για τις οργανώσεις, η παρέμβαση Χριστοδουλίδη ενδέχεται να καθορίσει και τα επόμενα βήματά τους. Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ, Ανδρέας Μαυράτσας, έχει ήδη αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων για λήψη αποφάσεων, εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος. Στο τραπέζι παραμένουν και οι απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, έχει επίσης προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο σύγκρουσης εάν δεν υπάρξουν αλλαγές, ενώ ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης, Χάρης Χαραλάμπους, εξέφρασε την προσδοκία η συνάντηση να συμβάλει στην αποφυγή κρίσης στην εκπαίδευση