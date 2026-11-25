Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, υπογράμμισε ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και οι παραβιάσεις σε βάρος των Παλαιστινίων καταδεικνύουν έναν ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο διάπραξης νέων εγκλημάτων θηριωδίας στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

«Εκπρόσωποι της ισραηλινής κυβέρνησης στα υψηλότερα κλιμάκια έχουν επανειλημμένα διατυπώσει πολιτικές προσάρτησης, εθνοκάθαρσης και συλλογικής τιμωρίας στη Δυτική Όχθη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Η υποκίνηση μίσους και διάπραξης παραβιάσεων που συνιστούν εγκλήματα θηριωδίας – εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ακόμη και γενοκτονία – σε ολόκληρη την κοινωνία έχει λάβει αποτρόπαιες διαστάσεις», πρόσθεσε.

«Πραγματική απειλή για την ίδια την ύπαρξη των Παλαιστινίων»

Ο Τουρκ υπενθύμισε ότι η υπηρεσία του έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τον κίνδυνο οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα να συνιστούν «πραγματική απειλή για τη συνέχιση της ύπαρξης» των Παλαιστινίων ως πληθυσμιακής ομάδας.

Η πλειονότητα των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας ζει εκτοπισμένη σε σκηνές ή αυτοσχέδια καταλύματα, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι ελέγχει περισσότερο από το 60% του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ανησυχώ εξαιρετικά για τον ολοένα και πιο εκτεταμένο και συστηματικό χαρακτήρα των παραβιάσεων που διαπράττονται τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα», τόνισε ο Ύπατος Αρμοστής.

«Οι προειδοποιήσεις μας δεν εισακούστηκαν και τα εγκλήματα θηριωδίας συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται», σημείωσε.

Όπως επισήμανε, άμαχοι εξακολουθούν να σκοτώνονται, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί διά της βίας, με υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους να εκφράζουν την πρόθεση ο εκτοπισμός αυτός να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.

Η βία στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, έχει κλιμακωθεί δραματικά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Έκκληση για άμεση διεθνή δράση και απόδοση ευθυνών

Ο Φόλκερ Τουρκ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διεξαγωγής ανεξάρτητων ερευνών και λογοδοσίας των υπευθύνων.

«Όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να δράσουν τώρα, προκειμένου να αποτρέψουν τη διάπραξη περαιτέρω εγκλημάτων θηριωδίας σε βάρος των Παλαιστινίων», δήλωσε.

«Πρέπει να διεξαχθούν ανεξάρτητες έρευνες και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Το έργο των διεθνών δικαστηρίων προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υποστηριχθεί από όλα τα κράτη», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Ύπατος Αρμοστής υπενθύμισε στη Χαμάς και στις υπόλοιπες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, μεταξύ των οποίων η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός της ασφάλειας των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Πηγή: AFP