Ένοικος είχε ειδοποιήσει την πυροσβεστική, καθώς νερό έτρεχε από την πόρτα διαμερίσματος και καπνός έβγαινε από το παράθυρο. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για ατμό.

Οι πυροσβέστες δεν εντόπισαν τον ένοικο και μπήκαν στο διαμέρισμα από το μισάνοιχτο παράθυρο της κουζίνας. Εκεί βρήκαν τη γαλοπούλα στην άκρη της μπανιέρας και καυτό νερό να τρέχει στον νιπτήρα, έχοντας ήδη φτάσει και στους κάτω ορόφους.

Στο διαμέρισμα υπήρχε και μια γάτα, η οποία είχε καταφύγει «σε ένα στρώμα το οποίο ήταν ακόμη στεγνό». Σύμφωνα με την αστυνομία, η γαλοπούλα, που ζούσε εκεί ως κατοικίδιο, άνοιξε τη βρύση του ζεστού νερού αναζητώντας τροφή. Ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει το φαγητό της σε σκεύος δίπλα στην μπανιέρα.

Ein Truthahn am Badewannenrand und eine Katze auf einer trockenen Matratze: In Mannheim erlebt die Feuerwehr einen kuriosen Einsatz. https://t.co/dZVakisWWY — L'essentiel DE (@lessentielde) November 25, 2026

Τα δύο ζώα παραδόθηκαν σε οργάνωση διάσωσης ζώων. Εξαιτίας της γενικότερης κατάστασης παραμέλησης του διαμερίσματος, η αστυνομία υπέβαλε αίτημα στη δημοτική κτηνιατρική υπηρεσία του Μανχάιμ για να επιβληθεί στον ένοικο απαγόρευση κατοχής ζώων.

Πηγή: ΚΥΠΕ