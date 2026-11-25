Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία ημέρα πριν από τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού Πιοτρ Σεραφίν είπε ότι οι μειώσεις θα περιορίσουν την πραγματική αγοραστική δύναμη της Ένωσης.

«Μερικές φορές το λιγότερο είναι περισσότερο, αλλά σε αυτή την περίπτωση το λιγότερο είναι πραγματικά λιγότερο. Λιγότερη ανταγωνιστικότητα και λιγότερη ασφάλεια», δήλωσε ο Πολωνός Επίτροπος. Άσκησε έμμεση κριτική στις «φειδωλές» χώρες, δηλαδή στους καθαρούς συνεισφέροντες που ζητούν ακόμη βαθύτερες περικοπές, και κάλεσε τις πρωτεύουσες να εγκαταλείψουν τις «κόκκινες γραμμές». Ένας μικρότερος κοινοτικός προϋπολογισμός, προειδοποίησε, θα μεταφέρει το κόστος στους ήδη επιβαρυμένους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα αφήσει την Ευρώπη με «μια μικρή ομπρέλα απέναντι στις μελλοντικές καταιγίδες».

Ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους επέκρινε την πρόταση για περικοπή κατά 30%, ή 39 δισ. ευρώ, στα κονδύλια του χαρτοφυλακίου του σε σύγκριση με την πρόταση της Κομισιόν. «Ο Πούτιν κλιμακώνει, η ΕΕ περικόπτει. Λάθος μήνυμα!», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύουν σημαντικά ευρωπαϊκά έργα, όπως το δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών IRIS² και η υπηρεσία γεωσκόπησης EOGS, καθώς και αμυντικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η αντι-drone ασπίδα και η επιτήρηση των ανατολικών συνόρων.

Οι παρεμβάσεις των δύο Επιτρόπων αποτυπώνουν το τεταμένο κλίμα πριν από το κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών καλούνται να γεφυρώσουν τις διαφορές τους: έξι χώρες επιμένουν σε δραστικότερο περιορισμό των δαπανών, ενώ οι Φίλοι της Συνοχής, στους οποίους περιλαμβάνεται η Κύπρος, και η Κομισιόν ζητούν να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ