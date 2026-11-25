Η Μόλι Φάλκο, μητέρα δύο παιδιών από το Νιου Χάμσαϊρ, υποβλήθηκε στη μεταμόσχευση στις 22 Νοεμβρίου 2025, στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης στη Βοστώνη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του People, του IFLScience και άλλων διεθνών μέσων, η γυναίκα έχει πλέον καταγράψει τη μεγαλύτερη γνωστή διάρκεια λειτουργίας μεταμοσχευμένου νεφρού χοίρου σε άνθρωπο. Το όργανο, στο οποίο η ίδια έδωσε το όνομα Lily, εξακολουθεί να επιτελεί βασικές λειτουργίες ενός ανθρώπινου νεφρού, φιλτράροντας το αίμα, παράγοντας ούρα και ρυθμίζοντας την ισορροπία υγρών και μεταλλικών στοιχείων στον οργανισμό.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ενισχύει τις προοπτικές της ξενομεταμόσχευσης, της μεταφοράς δηλαδή οργάνων από ζώα σε ανθρώπους, ως πιθανής μελλοντικής απάντησης στην έλλειψη διαθέσιμων μοσχευμάτων.

Παρά την αισιοδοξία, η μέθοδος παραμένει υπό διερεύνηση και απαιτούνται περαιτέρω κλινικές μελέτες προτού καταστεί ευρέως διαθέσιμη.

Η ίδια η Φάλκο ελπίζει ότι στο μέλλον περισσότεροι ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την επιλογή.