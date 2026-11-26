Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε πρόσφατα εκπροσώπους του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν έχει πρόθεση να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του κ. Τραμπ.
Κούσνερ: Ο Πούτιν διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά στην Ουκρανία
Ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε εκπροσώπους του Ντόναλντ Τραμπ πως δεν έχει πρόθεση να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο.
«Συμφώνησε να μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που προφανώς είναι σημαντικό. Μας διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση», είπε ο κ. Κούσνερ στο podcast MD Meets, το οποίο παρουσιάζει ο διευθύνων σύμβουλος της Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ.
Ο κ. Κούσνερ εκτίμησε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» στον πόλεμο που εξαπέλυσε τον Φεβρουάριο του 2022.
Από την έναρξη του πολέμου έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα ανησυχίες για το ενδεχόμενο χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, οι οποίες εντάθηκαν από απειλές Ρώσων αξιωματούχων.
Ο Τζάρεντ Κούσνερ απέρριψε επίσης τις επικρίσεις ότι η σημερινή κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον βρίσκεται υπερβολικά «κοντά» στη Μόσχα.
«Δεν έχουμε ασκήσει καμία πίεση στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ή στους Ουκρανούς», είπε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί πως διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο.
Υπενθύμισε ακόμη ότι οι ΗΠΑ υπήρξαν ο κυριότερος οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας και ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με το Κίεβο.
Παράλληλα, κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι υπονόμευσε την προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων, όταν επιτέθηκε σε μία από τις κατοικίες του κ. Πούτιν τον Δεκέμβριο του 2025.
Στα τέλη της περασμένης χρονιάς, η ρωσική κυβέρνηση κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό ότι επιχείρησε να επιτεθεί με drones σε εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου στο Βάλνταϊ. Η CIA, από την πλευρά της, διαβεβαίωσε ότι η κατοικία του κ. Πούτιν δεν ήταν ο στόχος.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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