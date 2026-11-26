Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters και του Euronews, οι δύο διαπραγματεύσεις συνδέονται πλέον πολιτικά, παρά το γεγονός ότι αποτελούν θεσμικά ξεχωριστά ζητήματα. Η Γερμανία θέτει ως προϋπόθεση για την έγκριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στη χρηματοδότηση του Κιέβου, ενώ τέσσερις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν να εξαιρεθούν από το νέο δάνειο προς την Ουκρανία.

Τα δύο στρατόπεδα για τον προϋπολογισμό

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, το οποίο θα καθορίσει τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες της Ένωσης για τα επόμενα επτά χρόνια.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, παρουσίασε στις 21 Νοεμβρίου συμβιβαστική πρόταση, η οποία, σύμφωνα με το Euronews, προβλέπει μείωση των δαπανών κατά 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία ζητούν μεγαλύτερο περιορισμό των δαπανών για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής, με ανακατανομή πόρων προς την άμυνα, την τεχνολογία και την ανταγωνιστικότητα.

Απέναντί τους βρίσκονται οι 17 χώρες της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», οι οποίες επιδιώκουν τη διατήρηση επαρκούς χρηματοδότησης τόσο για τις παραδοσιακές πολιτικές της ΕΕ όσο και για τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες.

Το τελεσίγραφο της Γερμανίας

Πρόσθετες δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις δημιουργεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση νέου δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, μέσω κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού.

Η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία και η Βουλγαρία αντιτίθενται στη συμμετοχή τους στον συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μηχανισμό.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έχει απειλήσει να εμποδίσει την έγκριση του πολυετούς προϋπολογισμού εάν δεν υπάρξει κοινή δέσμευση των «27» για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η στάση του Βερολίνου προκάλεσε την αντίδραση του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος κατηγόρησε τη γερμανική πλευρά για εκβιασμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές, προτείνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής των κρατών μόνο στο σκέλος της δημοσιονομικής στήριξης του Κιέβου, χωρίς να υποχρεούνται να χρηματοδοτήσουν τη στρατιωτική βοήθεια.

Η πίεση του Μακρόν και ο παράγοντας Λεπέν

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 2026.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η πίεση για επίσπευση των διαδικασιών συνδέεται και με τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Γαλλία το 2027.

Η Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει ότι, σε περίπτωση ανάληψης της εξουσίας, θα διακόψει τη γαλλική οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία και θα επιδιώξει σημαντική μείωση της συνεισφοράς της χώρας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλα κράτη-μέλη εντός του 2027 αποτελούν έναν ακόμη λόγο για τον οποίο ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εντός του τρέχοντος έτους.

Το βλέμμα στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου

Στην επίσημη ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνεται επίσης η ανανέωση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει την εξισορρόπηση των παραδοσιακών πολιτικών της Ένωσης με τις αυξημένες ανάγκες στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και την εξασφάλιση νέων πηγών εσόδων.

Οι διαβουλεύσεις της διήμερης Συνόδου αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για την επόμενη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, οπότε θα επιχειρηθεί η επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας για τον επταετή προϋπολογισμό.

Πηγές: Reuters / Euronews