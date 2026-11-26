Στο επίκεντρο της lifestyle επικαιρότητας στην Ελλάδα βρίσκεται η προσωπική ζωή του Θοδωρή Φέρρη, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να διατηρεί σχέση με τη συνάδελφό του, Αφροδίτη Χατζημηνά, η οποία έχει καταγωγή από την Κύπρο.

Η συζήτηση γύρω από τη φερόμενη σχέση των δύο καλλιτεχνών άρχισε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, όταν η δημοσιογράφος Έλενα Πολυκάρπου παρουσίασε ένα κουίζ για γνωστό τραγουδιστή που φέρεται να είναι ζευγάρι με ανερχόμενη ερμηνεύτρια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε κατά λάθος το όνομα του Θοδωρή Φέρρη.

«Είπα ο Φέρρης; Εγώ το είπα; Δεν είναι κακό που το είπαμε, είναι στα καλύτερά του», σχολίασε η παρουσιάστρια.

Σύμφωνα με το Athens Magazine, το όνομα της Αφροδίτης Χατζημηνά αποκαλύφθηκε στη συνέχεια από τον Γιώργο Λιάγκα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Οι δύο τραγουδιστές συνεργάζονται και επαγγελματικά, καθώς εμφανίζονται στο Posidonio μαζί με τη Στέλλα Καλλή. Πάντως, η φερόμενη σχέση τους δεν έχει επιβεβαιωθεί δημοσίως από τους ίδιους.

Ποια είναι η Αφροδίτη Χατζημηνά

Με καταγωγή από την Κύπρο, η Αφροδίτη Χατζημηνά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σαλαμίνα της Ελλάδας. Σπούδασε πιάνο στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και είναι απόφοιτη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε ηλικία 18 ετών συνεργάστηκε με τον Χρήστο Νικολόπουλο, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό σημαντικών ονομάτων του ελληνικού τραγουδιού, μεταξύ των οποίων η Μαρινέλλα, ο Νίκος Βέρτης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Γιάννης Πλούταρχος.

Το ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό τη γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο μουσικό σόου του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar», ενώ η φωνή της είχε ακουστεί και στην τηλεοπτική σειρά «Αυτή η νύχτα μένει».

Πηγή: Athens Magazine