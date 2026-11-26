Να τερματίσει κάθε μορφή στρατιωτικής επιθετικότητας στην Ευρώπη ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στις 19 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στην Κίνα.
Τραμπ: Ζήτησε από τον Πούτιν να τερματίσει τη στρατιωτική επιθετικότητα στην Ευρώπη – Ανησυχία για επέκταση του πολέμου
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι έθεσε το ζήτημα στον Πούτιν κατά τη συνάντησή τους στην Κίνα – Εκφράζει αισιοδοξία για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, ενώ το ΝΑΤΟ προειδοποιεί για τον κίνδυνο διεύρυνσης της σύγκρουσης
Σε ανάρτησή του την Πέμπτη στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αφιέρωσε μεγάλο μέρος των συνομιλιών του με τον Ρώσο ομόλογό του στο συγκεκριμένο ζήτημα, με στόχο την ταχεία επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας «λουτρό αίματος» τον πόλεμο και αναφέροντας ότι χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε μήνα.
Κοινό μήνυμα Τραμπ και Ρούτε προς τη Μόσχα
Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, κατά την οποία τον ενημέρωσε για το περιεχόμενο των συνομιλιών του με τον Πούτιν.
Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, Τραμπ και Ρούτε υπογράμμισαν την ανάγκη η Ρωσία να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν, εκ προθέσεως ή μη, στη διεύρυνση του πολέμου και τάχθηκαν υπέρ της ταχύτερης δυνατής ειρηνικής διευθέτησης.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης ο πόλεμος στο Ιράν και η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.
Η αντίδραση του Κρεμλίνου
Αντιδρώντας στην κοινή ανακοίνωση Τραμπ και Ρούτε, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέδωσε στην ουκρανική πλευρά την ευθύνη για τις προσπάθειες γεωγραφικής διεύρυνσης της σύγκρουσης.
Οι δηλώσεις έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για ενδεχόμενη επέκταση του πολέμου πέραν των ουκρανικών συνόρων, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου.
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