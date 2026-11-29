Ο συνασπισμός, ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, δήλωσε ότι απαντά στρατιωτικά στις επιθέσεις των Χούθι εναντίον αμάχων. Το τηλεοπτικό κανάλι Al-Masirah, που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία έπληξε το λιμάνι Ρας Ισά, στην επαρχία Χοδέιντα.

Μετά την επίθεση, οι Χούθι κάλεσαν εργαζομένους να εγκαταλείψουν αμέσως τα σαουδαραβικά λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα και τις ναυτιλιακές εταιρείες να απομακρύνουν τα πλοία τους. Προειδοποίησαν ακόμη ότι το λιμάνι της Τζέντα και όλα τα σαουδαραβικά λιμάνια στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας θα αποτελέσουν στόχους των δυνάμεών τους, ως απάντηση στα πλήγματα στο Ρας Ισά.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τουρκί αλ-Μάλικι, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «αύριο», εάν οι Χούθι συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό οδικό χάρτη για την ειρήνη. Ανέφερε επίσης ότι η Σαουδική Αραβία δεν αντιμετωπίζει έλλειψη αναχαιτιστών και έχει τις δυνατότητες να αμυνθεί.

Αναφερόμενος στον υεμενιτικό στρατό, ο αλ-Μάλικι αναγνώρισε ότι υπάρχουν κενά στη διοίκηση, τα οποία, όπως είπε, ελπίζει να διορθωθούν. Χαρακτήρισε παράλληλα το Άντεν «κόκκινη γραμμή» και δήλωσε ότι ο συνασπισμός θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να το προστατεύσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ