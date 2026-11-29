Όπως αναφέρει σε εκτενές δημοσίευμά του το CNN, το οποίο υπογράφει η δημοσιογράφος Jessie Yeung, η Πιονγιάνγκ έχει δημιουργήσει μέσα από δεκαετίες συστηματικής εκπαίδευσης ένα δίκτυο εξειδικευμένων χάκερ, στους οποίους αποδίδονται κλοπές κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο, μέρος των χρημάτων αυτών αξιοποιείται για τη χρηματοδότηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Κιμ Γιονγκ Ουν, περιλαμβανομένου του πυρηνικού του προγράμματος.

Το σχέδιο του παππού

Οι βάσεις για τη δημιουργία του σημερινού μηχανισμού κυβερνοπολέμου τέθηκαν τη δεκαετία του 1980, επί των ημερών του ιδρυτή της Βόρειας Κορέας και παππού του σημερινού ηγέτη της χώρας, Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Βλέποντας τη ραγδαία οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της Νότιας Κορέας, ο τότε ηγέτης δημιούργησε στην Πιονγιάνγκ ένα σχολείο για χαρισματικούς μαθητές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μαθηματικά, στις θετικές επιστήμες και στις ξένες γλώσσες.

Οι μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις συνέχιζαν τις σπουδές τους σε στρατιωτικά πανεπιστήμια, ενώ ορισμένοι εκπαιδεύονταν στην Κίνα και στη Ρωσία.

Όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία το 2011, κληρονόμησε έναν ήδη οργανωμένο μηχανισμό, τον οποίο αξιοποίησε για την ενίσχυση των στρατιωτικών και οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας του.

Τα προνόμια των χάκερ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, οι νοτιοκορεατικές Αρχές υπολόγιζαν το 2024 ότι περίπου 8.400 άτομα στελέχωναν τον μηχανισμό κυβερνοεπιχειρήσεων της Βόρειας Κορέας.

Η επιτυχία στον συγκεκριμένο τομέα συνοδεύεται από οικονομικές ανταμοιβές, στεγαστικά προνόμια και αναβαθμισμένη κοινωνική θέση. Ωστόσο, μαρτυρίες κάνουν λόγο και για εξαντλητικά ωράρια, αυστηρή επιτήρηση και μεγάλη πίεση για την επίτευξη οικονομικών στόχων.

Η κλοπή των 6,3 δισ. δολαρίων

Χαρακτηριστική περίπτωση των δυνατοτήτων του βορειοκορεατικού δικτύου αποτελεί η κυβερνοεπίθεση της 29ης Οκτωβρίου 2026 κατά της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Η αξία των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε περίπου 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη κλοπή κρυπτονομισμάτων μέχρι σήμερα.

Οι αμερικανικές Αρχές αποδίδουν την επίθεση στην ομάδα TraderTraitor, η οποία συνδέεται με το βορειοκορεατικό κράτος. Η Πιονγιάνγκ, από την πλευρά της, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Χρηματοδοτούν το πυρηνικό πρόγραμμα

Ενδεικτικά της σημασίας των κυβερνοκλοπών για την οικονομία της Βόρειας Κορέας είναι τα στοιχεία έκθεσης εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε το 2024.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κυβερνοεπιχειρήσεις εκτιμάται ότι εξασφαλίζουν περίπου το 50% των εσόδων της χώρας σε ξένο συνάλλαγμα.

Παράλληλα, βάσει στοιχείων που διαβίβασε στους εμπειρογνώμονες κράτος-μέλος του ΟΗΕ, το οποίο δεν κατονομάζεται, περίπου το 40% της χρηματοδότησης των προγραμμάτων ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής της Βόρειας Κορέας προέρχεται από παράνομες κυβερνοδραστηριότητες.

Οι ψηφιακές κλοπές δεν αποτελούν, επομένως, αποκλειστικά ζήτημα οικονομικού εγκλήματος, αλλά και ζήτημα διεθνούς ασφάλειας.

Πηγή: CNN