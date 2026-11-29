Σύμφωνα με το Reuters και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, στρατιωτικό δικαστήριο της Μόσχας αποφάσισε στις 25 Νοεμβρίου την προφυλάκιση του 64χρονου αξιωματικού, έπειτα από αίτημα των στρατιωτικών ανακριτικών αρχών.

Αν και τα δημοσιοποιημένα δικαστικά στοιχεία δεν προσδιορίζουν την κατηγορία, οι ρωσικές οικονομικές εφημερίδες Kommersant και RBC μεταδίδουν ότι η υπόθεση αφορά δωροδοκία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης έως 15 ετών.

Σύμφωνα με το RBC, ο Γκρέχοφ αρνείται την κατηγορία, ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί ούτε το ύψος της φερόμενης δωροδοκίας ούτε εάν αυτή συνδέεται με συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στις 26 Νοεμβρίου ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για την υπόθεση.

Υπεύθυνος για τις προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού

Ο Γκρέχοφ βρίσκεται στις τάξεις του ρωσικού στρατού από το 1979. Από το 2018 έως το 2021 διετέλεσε διοικητής των δυνάμεων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, ενώ το 2021 ανέλαβε καθήκοντα υπαρχηγού των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, με αρμοδιότητα τις προμήθειες οπλικών συστημάτων.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονταν οι προμήθειες αεροσκαφών, πυρομαχικών, πυραύλων και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Από το 2022 περιλαμβάνεται στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ρόλο του στα ρωσικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας.

Η υπόθεσή του διαφοροποιείται από αρκετές προηγούμενες υποθέσεις διαφθοράς στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, καθώς πρόκειται για εν ενεργεία αξιωματικό που εξακολουθούσε να κατέχει υψηλόβαθμη διοικητική θέση κατά τη σύλληψή του.

Διαδοχικές συλλήψεις μετά την απομάκρυνση του Σοϊγκού

Η σύλληψη του Γκρέχοφ εντάσσεται σε μια σειρά ποινικών διώξεων εις βάρος ανώτερων στρατιωτικών και στελεχών του ρωσικού υπουργείου Άμυνας από το 2024.

Τον Μάιο του ίδιου έτους ο Βλαντίμιρ Πούτιν αντικατέστησε τον Σεργκέι Σοϊγκού στην ηγεσία του υπουργείου Άμυνας με τον οικονομολόγο Αντρέι Μπελούσοφ, στον οποίο ανατέθηκε η ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Σύμφωνα με το Euronews, τουλάχιστον δώδεκα υψηλόβαθμα στελέχη και στρατηγοί έχουν έκτοτε συλληφθεί ή βρεθεί στο επίκεντρο ποινικών ερευνών.

Μεταξύ των πλέον προβεβλημένων υποθέσεων είναι εκείνη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Άμυνας Τιμούρ Ιβάνοφ, ο οποίος συνελήφθη τον Απρίλιο του 2024 και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών.

Τον Νοέμβριο του 2026 καταδικάστηκε επίσης σε δεκαετή κάθειρξη ο πρώην πρώτος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Ρουσλάν Τσαλικόφ, σε υπόθεση που αφορούσε υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και δωροδοκία.

Ποινικές διώξεις έχουν αντιμετωπίσει επίσης πρώην ανώτατα στελέχη του Γενικού Επιτελείου και του υπουργείου Άμυνας, μεταξύ των οποίων οι Βαντίμ Σαμαρίν, Γιούρι Κουζνέτσοφ, Ντμίτρι Μπουλγκάκοφ και Πάβελ Πόποφ.