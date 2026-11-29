Σύμφωνα με την τουρκική ενημερωτική ιστοσελίδα T24, στην κινητοποίηση συμμετείχαν περισσότεροι από 130 συνδικαλιστικοί, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την οικονομική κρίση και τη διαφθορά, καθώς και την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων, τα εργατικά δυστυχήματα, την επισφαλή εργασία και τις πιέσεις στον Τύπο.

🔴İstanbul'da 'Adalet, ekmek ve özgürlük' mitingi: 130'dan fazla örgütten destek Yağmur, fırtına engel olmadı: Binlerce emekçi yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı Kartal'da toplandı https://t.co/JjnxVfO2j7 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) November 29, 2026

Μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν δικαιότερη φορολογία και κατανομή εισοδήματος, αξιοπρεπείς μισθοί και συντάξεις, συνδικαλιστικές ελευθερίες και η άρση των περιορισμών στα θεμελιώδη δικαιώματα. Στη συγκέντρωση κρατήθηκαν, μεταξύ άλλων, παλαιστινιακές σημαίες και πανό κατά της λογοκρισίας και των εργατικών θανάτων.

Hava pek güzel değil, kabul. Ama o kadar kalabalığız ki ısındık. Kimi birbirini ilk kez gören, bu şehri ve ülkeyi inşa eden, İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen binlerce emekçi aynı mücadelede yan yana. Hep birlikte kazanacağız. https://t.co/uaDB5mAnzi — Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbull) November 29, 2026

Μήνυμα από τη φυλακή έστειλε ο Τζαν Αταλάι, ο οποίος καταδικάστηκε για την υπόθεση Γκεζί και έχει εκπέσει από το αξίωμα του βουλευτή. Ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι παλεύουν με τη φτώχεια, ενώ όσοι ευθύνονται για την εκμετάλλευση και τη διαφθορά μένουν ατιμώρητοι. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της κοινής δράσης εργαζομένων και οργανώσεων.

İstanbul Kartal Meydanı’ndaki “Adalet, Ekmek ve Özgürlük” mitinginde binlerce kişi yağmur ve fırtınaya rağmen bir araya geldi. https://t.co/YRhcRdWAzZ — serbestiyet (@serbestiyetweb) November 29, 2026

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος Τουρκίας (TİP), Ερκάν Μπας, δήλωσε ότι η μαζική συμμετοχή έδειξε πως «η ελπίδα βρίσκεται στους εργαζομένους».

Πηγή: ΚΥΠΕ