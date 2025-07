Φονικές πλημμύρες στο Τέξας: Σχεδόν 80 οι νεκροί - Σβήνουν οι ελπίδες για τα 10 κορίτσια που εξακολουθούν να αγνοούνται

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών οι οποίες έπληξαν την πολιτεία Τέξας, στον αμερικανικό Νότο, πλησίασε πλέον τους 80 νεκρούς και είναι σχεδόν σίγουρο πως θα συνεχίσει να γίνεται ακόμα πιο βαρύς, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές, στο μέτρο που οι ελπίδες να εντοπιστούν κάπου δέκα παιδιά, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται, σβήνουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως θα πάει «πιθανόν» επιτόπου την Παρασκευή. «Αυτή είναι καταστροφή που είχαμε να δούμε 100 χρόνια και είναι φρικτό να βλέπεις τι έγινε», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Νιού Τζέρζι, προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον.

More than 20 children were among the dozens killed in flash floods in central Texas, authorities said, as rescuers continued searching for missing girls from a summer camp https://t.co/xNWysgzsLp pic.twitter.com/pMCfXakby0 — Reuters (@Reuters) July 6, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξάλλου απέρριψε οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού στην εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και τον εξαιρετικά βαρύ απολογισμό. «Δεν το πιστεύω», απάντησε ερωτηθείς εάν θεωρεί πως θα είχε αξία η επαναπρόσληψη μέρους του προσωπικού που απολύθηκε.

Κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν το σαββατοκύριακο πως δεν υπήρξαν επαρκείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους πλημμυρών.

Μόνο η κομητεία Κερ, που υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα, θρηνεί 68 νεκρούς, «40 ενήλικους και 28 παιδιά», είπε ο Λάρι Λίθα, ο σερίφης της, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Torrential rains unleashed flash floods along the Guadalupe River in Texas, killing at least 24 people as rescue teams scrambled to save people trapped by high water or reported missing https://t.co/wqYhWttCKY pic.twitter.com/Sw3dIDsf2u — Reuters (@Reuters) July 5, 2025

Ανάμεσα στα περίπου 750 παιδιά που συμμετείχαν σε κατασκήνωση θηλέων που οργάνωσε χριστιανική συλλογικότητα πλάι σε ποτάμι δέκα κορίτσια συνεχίζουν να αγνοούνται, όπως και επιτηρητής, διευκρίνισε ο σερίφης Λίθα.

Στα θύματα σε αυτή την κομητεία προστίθενται 10 θάνατοι που καταμετρήθηκαν σε γειτονικές, ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Σε όλη την πολιτεία, σε περιοχές που πλήττονται από τις πλημμύρες, έχουμε ταυτοποιήσει 41 ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται», επισήμανε, προσθέτοντας ότι είναι πολύ πιθανό ο πραγματικός αριθμός να είναι υψηλότερος, διότι είχαν κατασκηνώσει πολλοί παραθεριστές το μακρό σαββατοκύριακο της αμερικανικής εθνικής εορτής.

At least 51 people have died after heavy rain caused flash flooding, with water bursting from the banks of the Guadalupe River in Texas.



The floods have also caused significant damage - Texas officials are facing scrutiny over their preparations. pic.twitter.com/pJ4zvJtsyR — Sky News (@SkyNews) July 6, 2025

«Θα δούμε τον απολογισμό να ανεβαίνει σήμερα και αύριο», όσο εντοπίζονται κι άλλα πτώματα θυμάτων, προειδοποίησε ο διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας στο Τέξας, ο Φρίμαν Μάρτιν.

Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας νωρίς το πρωί της Παρασκευής, που ανέβασαν το επίπεδο του ποταμού πλάι στον οποίο βρισκόταν η κατασκήνωση για κορίτσια κατά οκτώ μέτρα μέσα σε 45 λεπτά. Η κατακρήμνιση έφθασε τα 300 χιλιοστά ανά ώρα, το ένα τρίτο της ετήσιας βροχόπτωσης κατά κανόνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έστειλε επιτόπου την υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας της κυβέρνησής του, την Κρίστι Νόεμ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με την οποία κηρύχθηκε καταστροφή, ώστε να προσφερθούν στο Τέξας πόροι του ομοσπονδιακού κράτους.

Ελικόπτερα και drones συμμετέχουν στις έρευνες, ενώ η Εθνοφρουρά και η ακτοφυλακή πήγαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούσαν.

Ο Αμερικανός πάπας Λέων Ιστ΄ εξέφρασε χθες τα «ειλικρινή συλλυπητήριά του σε όλες τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, ειδικά τα κορίτσια τους».

Η προειδοποίηση για πλημμύρες ίσχυε ως τις 19:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας).

Οι ξαφνικές πλημμύρες, που προκαλούν καταρρακτώδεις βροχές σε αποξηραμένο έδαφος που δεν μπορεί να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες νερού, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Όμως, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει πιο συχνά και έντονα φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, οι καύσωνες.

Πηγή: protothema.gr