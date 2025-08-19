Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, ως αντάλλαγμα για τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τους FT, Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συνάψουν επίσης συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες.

Μια νέα διάσταση στο «παζάρι» των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φέρνουν στο φως οι Financial Times.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται έγγραφο που έχει περιέλθει στην κατοχή των Financial Times, η Ουκρανία θα δεσμευτεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που αποσκοπεί να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από μια ειρηνευτική διευθέτηση με τη Ρωσία.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι, βάσει των προτάσεων, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν επίσης συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες.

Protothema.gr

 

Tags

ΗΠΑΔΙΕΘΝΗΟΥΚΡΑΝΙΑΖΕΛΕΝΣΚΙΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited