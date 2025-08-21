Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ για τις προσπάθειες των μεσολαβητών

«Ενώ (η Χαμάς) ανακοίνωσε πως συμφωνεί με την τελευταία πρόταση που παρουσιάστηκε από τους μεσολαβητές, (το Ισραήλ) επιμένει στη συνέχιση του βάρβαρου πολέμου του»

Το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, ενόψει της οποίας η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως καλεί σε υπηρεσία 60.000 έφεδρους, μαρτυρά την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ έναντι των προσπαθειών των μεσολαβητών -Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ- για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έκρινε η Χαμάς σε ανακοινωθέν της.

«Η ανακοίνωση (...) του τρομοκρατικού στρατού κατοχής περί έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας και των σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων της και των εκτοπισμένων (...) μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές» με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Ενώ (η Χαμάς) ανακοίνωσε πως συμφωνεί με την τελευταία πρόταση που παρουσιάστηκε από τους μεσολαβητές, (το Ισραήλ) επιμένει στη συνέχιση του βάρβαρου πολέμου του» και δεν απαντά στην πρόταση - ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου «δείχνει πως είναι το αληθινό εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία, ότι δεν κόπτεται για τη ζωή (των ομήρων) και δεν έχει σοβαρά πρόθεση να τους ανακτήσει», πρόσθεσε στο κείμενό της.

