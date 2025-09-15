Στο Λονδίνο φτάνει αύριο ο Τραμπ - Σε αυξημένη επιφυλακή η βρετανική αστυνομία

Η βρετανική αστυνομία διαβεβαίωσε σήμερα πως προετοιμάζεται για «σχεδόν κάθε προβλέψιμο ενδεχόμενο» ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα στη χώρα.

Ο Τραμπ φθάνει αύριο στη Βρετανία στο πλαίσιο μιας ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης, η οποία ξεκινά την επόμενη ημέρα, με το βρετανικό παλάτι να επιφυλάσσει στον Αμερικανό πρόεδρο μεταξύ άλλων μία περιήγηση με άμαξα και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.

«Πρόκειται για μία σημαντική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας, όπως θα αναμενόταν για μία επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αναπληρωτής διευθυντής της αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση Κρίστιαν Μπαντ.

Το βασιλικό κομμάτι της επίσκεψης Τραμπ θα λάβει χώρα στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο δυτικό Λονδίνο, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κάστρο που κατοικείται παγκοσμίως και στο οποίο διαμένουν οι Βρετανοί μονάρχες εδώ και 1.000 χρόνια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα υποδεχθεί κατόπιν τον Τραμπ την Πέμπτη στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς.

Το σημαντικό ταξίδι πραγματοποιείται έπειτα από τη δολοφονία την περασμένη εβδομάδα του δεξιού ακτιβιστήΤσάρλι Κερκ, ενός πιστού συμμάχου του Τραμπ, η οποία πυροδότησε φόβους για την αύξηση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς εάν η δολοφονία του Κερκ επηρέασε την επιχείρηση αστυνόμευσης για την επίσκεψη, ο Μπαντ απάντησε πως ο σχεδιασμός επανεξετάζεται συνεχώς.

«Είμαι ικανοποιημένος που έχουμε σχεδιάσει μια πολύ περιεκτική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας που λαμβάνει υπόψη σχεδόν κάθε ενδεχόμενο του τι μπορεί να συμβεί», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, η επίσκεψη στο Ουίνδσορ και στο Τσέκερς θα είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την έκθεση του προέδρου στο κοινό.

Πηγή: protothema.gr