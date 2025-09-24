Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας - Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

Είναι γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πολιτικό ον των μεγάλων ομιλιών. Το «βαρύ» επιχειρηματικό του προφίλ αλλά και ο τρόπος που αρέσκεται να χειρίζεται από τα πιο σοβαρά μέχρι τα προσωπικά του - όχι τα εν οίκω του, αλλά τις υποθέσεις που τον αφορούν επί προσωπικού – στα οποία η προσωπική – κατά προτίμηση πρόσωπο με πρόσωπο – επαφή παίζει κομβικό ρόλο δημιούργησαν όχι απλά νέα δεδομένα αλλά μία πολύ σημαντική αλλαγή ειδικά στο θέμα του πολέμου που μαίνεται επί σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει χαρακτηριστεί πολλά και διαφορετικά και έχει κατηγορηθεί για άλλα τόσα αλλά ακόμη και οι χειρότεροι – για τον ίδιο οι ορκισμένοι – εχθροί του δεν μπορούν να του προσάψουν πως είναι «ανόητος». Η στροφή 180 μοιρών του Λευκού Οίκου από τις 28 του περασμένου Φεβρουαρίου και την εκδίωξη Ζελένσκι μετά τον δημόσιο εξευτελισμό από την Ουάσιγκτον μέχρι το χθεσινό «η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει όλα της τα εδάφη πίσω» είναι σαν να απέχουν τουλάχιστον μία δεκαετία και είναι σαν να καταγράφονται ως ιστορικά δεδομένα με άλλους πρωταγωνιστές…

🚨 "...Putin and Russia are in BIG Economic trouble, and this is the time for Ukraine to act. In any event, I wish both Countries well. We will continue to supply weapons to NATO for NATO to do what they want with them. Good luck to all!" - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/YI0N4JF4ll — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025

Τι έχει ειπωθεί όμως από τον Τραμπ από τον Φεβρουάριο μέχρι και εχθές για την Ουκρανία;

28 Φεβρουαρίου 2025: Οβάλ Γραφείο, Ουάσιγκτον

Στην πρώτη του συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουκρανία «παίζει με ζωές εκατομμυρίων» και «ρισκάρει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Υποστήριξε ότι χωρίς τον αμερικανικό εξοπλισμό ο πόλεμος θα είχε τελειώσει μέσα σε δύο εβδομάδες και ζήτησε πορεία προς άμεση εκεχειρία.

4 Μαρτίου 2025: Δηλώσεις στην Ουάσιγκτον

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έλαβε επιστολή από τον Ζελένσκι, στην οποία ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να προσέλθει «το συντομότερο δυνατόν» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για «διαρκή ειρήνη».

17 Μαρτίου 2025: Σε πτήση με το Air Force One

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι «έγινε πολλή δουλειά το Σαββατοκύριακο» για να προχωρήσει μια πρωτοβουλία ειρήνης.

16 Αυγούστου 2025: Συνέντευξη μετά το ραντεβού στην Αλάσκα

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι στη συνάντηση με τον Πούτιν συζητήθηκαν «ανταλλαγές εδαφών» και «εγγυήσεις ασφαλείας», αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι ανοιχτός σε λύση με αμοιβαίες παραχωρήσεις.

3 Σεπτεμβρίου 2025: Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Πολωνίας

Προειδοποίησε τον Πούτιν πως «αν δεν είναι ικανοποιητικές οι αποφάσεις του για την Ουκρανία, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν».

7 Σεπτεμβρίου 2025: Δημόσια τοποθέτηση για τις κυρώσεις

Υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα έληγε εάν τα κράτη του ΝΑΤΟ σταματούσαν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και επέβαλλαν υψηλούς δασμούς σε μεγάλους αγοραστές, όπως η Κίνα.

18 Σεπτεμβρίου 2025: Δημόσια σχόλια μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα

Δήλωσε ότι «ο Πούτιν με απογοήτευσε» και ότι «σκοτώνει πολλούς ανθρώπους», παραδεχόμενος ότι οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε πρόοδο.

21 Σεπτεμβρίου 2025: Δείπνο στο Mount Vernon

Επικρίνει ευρωπαϊκά κράτη που συνεχίζουν τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, λέγοντας ότι «χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους».

23 Σεπτεμβρίου 2025: Νέα Υόρκη, Γενική Συνέλευση ΟΗΕ

Μετά από νέα συνάντηση με τον Ζελένσκι, κάνει στροφή: δηλώνει ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να κερδίσει πίσω «όλα τα εδάφη της», συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Χαρακτηρίζει τη ρωσική εκστρατεία «μακρόσυρτη και αναποτελεσματική» και καλεί την Ευρώπη να σταματήσει άμεσα τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας.

President Trump meets with Ukrainian President Zelensky.



"We have great respect for the fight that Ukraine is putting up. It's pretty amazing actually." pic.twitter.com/Th62pTYuck — CSPAN (@cspan) September 23, 2025

Η χρυσή ευκαιρία Κιέβου και Προθύμων και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

Ο Τραμπ για πρώτη φορά μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του επιλέγει να κάνει μία τόσο δυναμική υπέρ της Ουκρανίας κίνηση. Είναι τέτοια η αλλαγή που ακόμη και στελέχη πολύ κοντά του – όπως ο Μάρκο Ρούμπιο – φαίνεται να σάστισαν από τις λέξεις και την επιλογή του Προέδρου της χώρας. Η κίνηση Τραμπ ειδικά εάν συνοδευτεί με ανάλογες πράξεις στα πεδία και σημαντική εκ νέου αμερικανική ενίσχυση των Ουκρανών πριν την έναρξη του χειμώνα είναι πολύ πιθανό να αλλάξει σημαντικά τη ρότα των όσων εκτυλίσσονται στα πεδία των μαχών.

Ο Τραμπ είναι δεδομένα έμπειρος αλλά και παλιός γνώριμος του Πούτιν και αυτή την φορά έχει επιλέξει να παίξει και ο ίδιος το παιχνίδι της πρόκλησης. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες είναι δεδομένο πως η Ρωσία αναμένεται όχι απλά να εντείνει τις επιθέσεις αλλά να επιταχύνει και τα όποια σχέδια είχε βάλει στην «αναμονή» για αργότερα. Οι δηλώσεις Τραμπ για πρώτη φορά βάζουν πίεση στη Μόσχα, μία Μόσχα που από την ημέρα που εξελέγη έχει πάρει μεγάλες δόσεις χρόνου, χώρου αλλά και δημοσιότητας.

Ο Τραμπ δίνει επίσης ένα καθαρό χαρτί τόσο στο Κίεβο όσο και στην Συμμαχία των Προθύμων που τώρα έχουν μία επίσημη – καθαρή και δημόσια τοποθέτησή του για να μπορέσουν να περάσουν κάποια από τα φλέγοντα που αφορούν το Κίεβο. Με τη χθεσινή κίνησή του ο Τραμπ δεν είναι απίθανο να θεωρεί επίσης πως «ισοφαρίζει» την απρέπεια του Λευκού Οίκου προς τον ίδιο τον Ζελένσκι ο οποίος στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του έκανε λόγο για παρουσίαση στρατιωτικών δεδομένων και εξελίξεων που δίνουν απτές αποδείξεις αλλαγής.

Ο κίνδυνος που υπάρχει και δεν θα πρέπει να μείνει έξω από υπολογισμούς και εξισώσεις είναι ότι ο ίδιος άνθρωπος που σήμερα είναι «all in» - σε ορολογία Texas Hold Em και πόκερ – μπορεί αύριο να είναι και πάλι εκτός. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι απρόβλεπτος αλλά πολύ δύσκολα αλλάζει γνώμη χωρίς να δώσει τον χρόνο που ο ίδιος πιστεύει πως απαιτούν οι καταστάσεις. Από αυτή τη σκοπιά η αλλαγή είναι και θα αποδειχθεί σημαντική ειδικά εάν συνοδευτεί και από αντίστοιχη ταχύτητα και δράση ιδίως στο κομμάτι αποστολής οπλικών συστημάτων σε ποσότητες που θα οικοδομήσουν τη βάση για μία «νίκη για την Ουκρανία» που περιλαμβάνει ανάκτηση κατεχομένων εδαφών.

Ο πιο βαρύς χειμώνας του πολέμου

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία φαίνεται πως θα είναι και πάλι ραγδαίες. Ο χειμώνας «παραδοσιακά» στην περιοχή είναι βαρύς ειδικά για τους δυτικούς αλλά με βάση και τα μετεωρολογικά δεδομένα ο εφετινός θα είναι ένας από τους βαρύτερους της τελευταίας δεκαετίας. Μέσα σε αυτή την κατάσταση καθώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι πιο σκληρές μάχες καταγράφονται από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο και έχοντας επίσης ως δεδομένο πως η Ρωσία έχει καταφέρει να επανεξοπλιστεί και να ανασυντάξει δυνάμεις και στρατιωτικά σχέδια η περίοδος που έρχεται αναμένεται η πιο «βαριά» σε κάθε επίπεδο.

«Βαρυχειμωνιά» δεν θα έχει όμως μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τη Ρωσία καθώς εάν ο Τραμπ εννοεί όσα δήλωσε και η Ευρώπη κόψει κάθε ενεργειακό δεσμό με τη Μόσχα επιβάλλοντας παράλληλα κυρώσεις και σε κάθε τρίτο μέρος, τότε είναι μάλλον δύσκολο για το Κρεμλίνο να συνεχίσει με τους σημερινούς ρυθμούς και ένταση.

Πηγή: protothema.gr