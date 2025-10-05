«Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμη@@να αρνητικός;»: Έκρηξη Τραμπ στη συνομιλία με τον Νετανιάχου για τη Γάζα

Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου λίγο μετά το «ναι μεν αλλά» της Χαμάς επί του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Το Axios που επικαλείται αξιωματούχους που γνώριζαν τη συνομιλία, αναφέρει ότι ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι η απάντηση δεν είναι κάτι για να το γιορτάσουν και δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο Τραμπ απάντησε ανοιχτά: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@μένα αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Πάρε την».

Η Χαμάς είχε ανταποκριθεί στην πρόταση του Τραμπ με ένα «ναι, αλλά» προτείνοντας την απελευθέρωση όλων των εναπομείναντων ομήρων σε αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, αν και ζήτησε διαπραγματεύσεις για πολλές λεπτομέρειες.

Παρά αυτή την πρώτη ένδειξη θετικής ανταπόκρισης, ο Νετανιάχου εξέφρασε σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι θεωρεί την απάντηση της Χαμάς ως ουσιαστική απόρριψη του σχεδίου. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε συντονισμό με τις ΗΠΑ ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία εντυπώσεων ότι η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ ήταν αισιόδοξος. Ανησυχούσε ότι η Χαμάς θα απέρριπτε το σχέδιο κατηγορηματικά και έβλεπε την απάντησή της ως μια ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας.

Παρά τη σκληρή και σταθερή συζήτηση, οι δύο πλευρές κατάφεραν να βρουν κοινό έδαφος και να συμφωνήσουν να προχωρήσουν.

Λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ εξέδωσε δημόσια δήλωση, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και λίγο αργότερα ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για παύση των επιδρομών.

Σε συνέντευξή του στο Axios το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι τόνισε στον Νετανιάχου πως αυτή είναι η «ευκαιρία του για νίκη» και ότι ο πρωθυπουργός τελικά συμφώνησε, τονίζοντας: «Δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Πρέπει να το δεχτεί. Δεν έχει άλλη επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είναι μια χαρά.»

Την ίδια μέρα, οι βοηθοί του Νετανιάχου τόνισαν πως ο πρωθυπουργός και ο Τραμπ συμφωνούν απολύτως, με τον Νετανιάχου να καταγράφει βιντεοσκοπημένο μήνυμα όπου επαινεί τον Τραμπ και επιβεβαιώνει τη σύμπνοια τους.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ συνέχισε να πιέζει και τις δύο πλευρές για να προχωρήσουν γρήγορα σε συμφωνία. Απευθύνθηκε δημόσια στη Χαμάς, προειδοποιώντας να μην χρησιμοποιήσει τακτικές καθυστέρησης, απειλώντας πως η συμφωνία θα αποσυρθεί αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι.

Παράλληλα, κατάφερε να πείσει το Ισραήλ να συμφωνήσει σε έναν ενημερωμένο χάρτη που προβλέπει την αρχική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της Γάζας.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένονται να ξεκινήσουν στην Αίγυπτο μέσα στην εβδομάδα.

Τραμπ: Η Χαμάς θα αντιμετωπίσει πλήρη καταστροφή αν παραμείνει στην εξουσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα αντιμετωπίσει «πλήρη καταστροφή» αν αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο CNN ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «συμφωνεί» να τερματίσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή, κάτι που έχει ήδη ζητήσει από την Παρασκευή.

Επαναλαμβάνοντας τα λόγια του υπουργού Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «σύντομα θα γνωρίζει αν η Χαμάς είναι σοβαρή για την ειρήνη».

Ρούμπιο: Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμη

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εξάλλου σήμερα πως ελπίζει ότι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς μπορεί να οριστικοποιηθεί νωρίς αυτή την εβδομάδα, ώστε να επιτραπεί η απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα.

«Διεξάγονται όλες αυτές οι συνομιλίες, ακόμα και την ώρα που σας μιλάω, ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιηθεί πολύ γρήγορα, νωρίς αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Αυτό δεν μπορεί να πάρει εβδομάδες ούτε καν πολλές ημέρες. Θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε επίσης ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας θα πρέπει «να σταματήσουν» ώστε να επιτραπεί η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Μόλις συμφωνήσετε για τα ζητήματα επιμελητείας, πιστεύω ότι οι Ισραηλινοί και όλος ο κόσμος θα αναγνωρίσουν ότι είναι αδύνατο να απελευθερωθούν όμηροι εν μέσω πληγμάτων, συνεπώς αυτά θα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, υπογραμμίζοντας ότι συμφωνία για τα ζητήματα αυτά πρέπει να επιτευχθεί «πολύ γρήγορα»

Το Ισραήλ λέει πως οι διαπραγματευτές θα αναχωρήσουν απόψε για την Αίγυπτο

Εκπρόσωπος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινοί διαπραγματευτές θα αναχωρήσουν απόψε για την Αίγυπτο για να συζητήσουν αύριο, Δευτέρα, με τη Χαμάς για «την απελευθέρωση των ομήρων».

«Η ομάδα θα αναχωρήσει απόψε με πρόγραμμα να αρχίσει αύριο τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων αφιερωμένης στις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, διευκρίνιζοντας ότι πρόκειται για «τεχνικές διαπραγματεύσεις».

Η εκπρόσωπος δήλωσε ακόμα ότι δεν υφίσταται κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μόνο μια προσωρινή διακοπή ορισμένων βομβαρδισμών.

Ο στρατός μπορεί να συνεχίσει να δρα στη Γάζα για αμυντικούς λόγους, δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν.

Πηγή: ertnews.gr