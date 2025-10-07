Κατέρρευσε κτήριο στο κέντρο της Μαδρίτης – Αναφορές για εγκλωβισμένους

Κτήριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν σοβαρά τραυματία και τουλάχιστον τέσσερις εγκλωβισμένους.

Στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως και αστυνομικές, αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Tα αίτια κατάρρευσης του υπό κατασκευή κτηρίου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ο διευθυντής γνωστού καταστήματος σοκολάτας, που βρίσκεται στον διπλανό δρόμο, δήλωσε τηλεφωνικά στην ισπανική εφημερίδα ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχουν πολλά περιπολικά και ασθενοφόρα στο σημείο.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

«Ολόκληρο το κτήριο κατέρρευσε και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομία και δεν μας αφήνουν», εξήγησε.

Πηγές από την έρευνα διαβεβαιώνουν ότι «τουλάχιστον έξι όροφοι έχουν καταρρεύσει και μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι».

«Οι πληροφορίες είναι ακόμα πολύ συγκεχυμένες», είπε. Παραμένει άγνωστο αν ο τραυματίας ή οι εγκλωβισμένοι ήταν εργαζόμενοι.

«Το κτήριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ήταν υπό κατασκευή. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στις σκαλωσιές. Μου είπαν ότι επρόκειτο να χτίσουν ένα ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», πρόσθεσε ένας γείτονας. «Πριν από μισή ώρα, αισθάνθηκα μια τρομερή δόνηση στον δρόμο και μια τεράστια ποσότητα σκόνης σηκώθηκε μπροστά από το κτήριο, ένα σύννεφο που άφησε τους ανθρώπους φοβισμένους και μπερδεμένους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους γείτονες, υπήρχαν πέντε φορεία στο σημείο, ενώ η ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν άμεση. Η Amelia Solas, κάτοικος της περιοχής, επιβεβαίωσε τον χαμό που προκλήθηκε στη γειτονιά.

«Το κτήριο έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και ελέγχουν αν αγνοούνται εργαζόμενοι. Έχει εκκενωθεί η περιοχή και οι δρόμοι έχουν κλείσει», δήλωσε ο διευθυντής του καταστήματος Trajes Flamencos Lunares Blancos στην οδό Hileras.

Πηγή: ertnews.gr